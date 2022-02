MSI nous propose un nouvel écran PC : Le Optix MPG341QR.



Pour améliorer l'expérience des utilisateurs, MSI a conçu une série de logiciels intelligents basés sur des années d'expérience professionnelle dans la recherche et le développement d'eSports et sur une compréhension des besoins des joueurs. Grâce aux technologies de jeu intelligentes fournies par MSI, notamment SoundTune et Optix Score, les joueurs peuvent vivre une meilleure expérience de jeu.















KVM



Grâce à la fonction KVM, vous pouvez contrôler plusieurs périphériques avec un jeu de joystick, de clavier ou de souris via le moniteur de jeu MSI.



Luminosité intelligente



Le moniteur MSI Gaming peut détecter automatiquement la lumière ambiante de la pièce et ajuster la luminosité de l'écran au niveau approprié.



Lunette Optix



Tirez et tuez vos adversaires avant qu'ils ne puissent réagir. La lunette de visée intégrée offre un zoom à plusieurs niveaux avec des touches de raccourci pour changer rapidement de grossissement. L'écran peut maintenir le fonctionnement de sorte que, quelle que soit l'arme utilisée, elle peut se transformer en fusil de précision et attaquer les ennemis à des kilomètres de distance.



VISION NOCTURNE AI



Que votre écran soit entièrement noir ou que quelques parties seulement présentent des ombres importantes. Laissez le premier tuner noir intelligent au monde illuminer votre journée en faisant ressortir les fins détails des zones sombres.



Poil croisé intelligent



Grâce au calcul de l'IA, le point de visée change automatiquement de couleur, ce qui le rend visible à tout moment. Si la couleur du point de visée se superpose à la couleur de l'arrière-plan, cela pose un problème pour la visée. Le moniteur MSI utilise l'intelligence artificielle pour calculer la couleur autour du point rouge et l'ajuste automatiquement à une couleur qui contraste avec les couleurs environnantes afin que vous puissiez toujours voir votre point de visée.



La largeur compte



Le moniteur de jeu ultra-large 21:9 de MSI est conçu pour vous permettre de passer à la vitesse supérieure en vous offrant un angle de vue supplémentaire pour améliorer votre vision périphérique. Avec une résolution de 3440x1440 et un rapport d'aspect de 21:9, profitez des derniers jeux AAA comme il se doit, avec des détails magnifiques qui s'étendent sur toute votre vision périphérique.



APPLICATION GAMING OSD 2.0



Configurez facilement les paramètres de votre écran de jeu avec l'application OSD (On Screen Display). Modifiez sans effort vos paramètres à l'aide de votre clavier et de votre souris et programmez des options de raccourci pour changer rapidement de paramètres entre deux jeux.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur l'écran de MSI : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 9 mars 2022. Le prix est de : 799.96 euros.



MSI