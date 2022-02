HP nous propose une nouvelle imprimante : La DeskJet 4120e All in One.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant de circuits électroniques HP neufs ou réutilisés. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant des circuits modifiés ou non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.











Toutes les fonctionnalités. Toute la valeur. Imprimez, numérisez, copiez et recevez un chargeur automatique de 35 pages. Configuration simple et sans fil sans tracas. Choisissez HP+ et recevez 6 mois d’Instant Ink et 1 an supplémentaire de garantie HP avec utilisation exclusive de l’encre HP authentique.



Idéal pour les utilisateurs d’imprimantes personnelles qui souhaitent des solutions technologiques fiables et simples d’utilisation pour imprimer, numériser et copier plus rapidement et plus intelligemment.



Bénéficiez d’une numérisation rapide, multi-pages avec un chargeur de documents automatique, et utilisez l’application HP Smart pour imprimer et numériser avec HP Smart, l’application d’impression la meilleure de sa catégorie.

La configuration est un jeu d’enfant : utilisez n’importe quel appareil pour commencer en quelques étapes seulement avec l’application HP Smart. Bénéficiez d’une grande polyvalence en matière d’impression, de numérisation et de copie.

Ne soyez jamais à court et économisez jusqu’à 70 % avec Instant Ink. Inscrivez-vous pour recevoir de l’encre et bénéficiez d’une livraison et d’un recyclage sans tracas, le tout à partir de 0,99 € par mois.



GARANTIE



Jusqu’à 2 ans de garantie commerciale HP. Support par Internet 24h/24, 7j/7 ; Assistance téléphonique aux horaires de bureau pendant la période de garantie.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 1er mars 2022. Le prix est de : 103.20 euros.



HP