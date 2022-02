GIGABYTE nous propose une nouvelle carte mére : La H510M S2H.



La carte mère Gigabyte H510M S2H est faite pour accueillir les processeurs Intel Core de 10ème et 1ème. Basée sur le chipset Intel H510 Express, elle servira de base à votre PC bureautique équipé d'un processeur performant et doté de fonctionnalités exclusives Gigabyte.



















Alimentation Hybride 6+2 Phases



Une alimentation plus efficace du processeur avec de meilleures performances thermiques assure la stabilité sous les fréquences de CPU élevées et les charges lourdes.



Smart Fan 6



Smart Fan 6 contient plusieurs fonctions de refroidissement uniques qui garantissent que le PC de jeu maintienne ses performances tout en restant frais et silencieux. Plusieurs en-têtes de ventilateur peuvent prendre en charge le ventilateur PWM/DC et la pompe, et les utilisateurs peuvent facilement définir chaque courbe de ventilateur en fonction de différents capteurs de température à travers la carte via une interface utilisateur intuitive.



Réseau Gaming Realtek 8118 exclusif



La Realtek 8118 est une puce réseau performante pour les joueurs de jeu avec allocation automatique de la bande passante pour assurer la priorité réseau la plus élevée aux jeux ou aux applications. Elle peut fournir aux utilisateurs les fonctionnalités les plus complètes et l'expérience Internet la plus rapide et la plus fluide.



Connecteur NVMe PCIe Gen3 x4 2280 M.2



Les cartes mères GIGABYTE se concentrent sur la technologie M.2 pour les passionnés qui veulent maximiser le potentiel de leur système.



Sorties numériques haute définition



Profitez d'une véritable capacité d'affichage HD grâce aux technologies de sortie numérique les plus couramment intégrées sur les écrans HD et les téléviseurs actuels.



Connecteurs d'alimentation Solid Pin



Les cartes mères H510 sont dotées de connecteurs d'alimentation ATX 12V 8broches Solid Pin pour offrir une alimentation stable pendant la surcharge du processeur.



BIOS



Le BIOS est essentiel pour les utilisateurs lors de la configuration initiale afin de permettre les réglages les plus optimaux. Avec une nouvelle interface graphique et des fonctionnalités plus faciles à utiliser, GIGABYTE a pu réinventer le BIOS pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience lors de la configuration de leur nouveau système.



EasyTune



EasyTune de GIGABYTE est une interface simple et facile à utiliser qui permet aux utilisateurs d'affiner leurs paramètres système ou d'ajuster les fréquences et voltages système et mémoire dans un environnement Windows. Avec Smart Quick Boost, un clic est tout ce qu'il faut pour overclocker automatiquement votre système, ce qui donne un coup de pouce supplémentaire au moment où vous en avez le plus besoin.



Elle sera disponible en date du 28 février 2022. Le prix est de : 89.95 euros.



