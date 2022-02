ASUS nous propose un nouvel écran Gamers : Le ROG Strix XG276Q.



La technologie de synchronisation de l'affichage est compatible avec NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium et dispose d'une fonction ASUS Extremely Low Motion Blur qui élimine les images fantômes et les déchirures.























Temps de réponse ASUS FastIPS Display-1ms (GTG)



L'affichage FastIPS d'ASUS permet aux éléments à cristaux liquides de l'écran de basculer jusqu'à 4 fois plus vite que les panneaux IPS conventionnels pour une meilleure réponse. Avec un temps de réponse de gris à gris de 1 ms, le maculage et le flou de mouvement sont pratiquement éliminés. Cet écran offre également des images de qualité supérieure et un rapport de contraste étonnant de 1 000:1.



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT INCROYABLEMENT RAPIDE DE 170HZ



Vous bénéficierez d'images de jeu incroyablement fluides, ce qui vous donnera le dessus dans les jeux de tir à la première personne, les courses, la stratégie en temps réel et les titres sportifs.



Compatible NVIDIA G-SYNC



La technologie compatible NVIDIA G-Sync fournit des visuels exceptionnels à haute gamme dynamique tout en maintenant une faible latence.



Prise pour trépied au sommet



La prise pour trépied sur le support de l'écran permet aux utilisateurs de monter une caméra ou un écran supplémentaire pour une configuration unique de jeu ou de streaming.



Shadow Boost



La technologie ASUS Shadow Boost clarifie les zones sombres de l'univers du jeu sans surexposer les zones plus lumineuses - améliorant ainsi l'affichage général tout en permettant de repérer plus facilement les ennemis cachés dans les zones sombres de la carte.



Une connectivité riche



De nombreuses options de connectivité, notamment E/S : DisplayPort1.2 et HDMI (v2.0)x2 prennent en charge un large éventail de dispositifs multimédia.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ASUS ROG