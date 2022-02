L'iGPU AMD Radeon RDNA2 680M bat le GPU discret NVIDIA MX450.



Les processeurs mobiles Zen 3+ de la série AMD Ryzen 6000 récemment annoncés présentent une amélioration graphique significative avec jusqu'à 12 unités de calcul RDNA2 disponibles. Ces nouvelles solutions graphiques ont récemment été testées et comparées par un ingénieur travaillant pour Lenovo en Chine. La Radeon 680M et la Radeon 660M comportent respectivement 12 et 6 unités de calcul RDNA2 et ont été testées contre la NVIDIA MX450 et l'Intel Iris Xe Graphics G7. La Radeon 680M représente une amélioration de 85 % des performances par rapport à la Radeon RX Vega 8 et est 24 % plus rapide que le GPU mobile discret NVIDIA MX450 dans 3DMark. Cette avance se réduit dans les tests réels où le 680M est seulement 1,1% plus rapide que le MX450 et le 660M est 37% plus lent.















La Radeon 660M de milieu de gamme est toujours nettement plus rapide que la carte graphique Intel Iris Xe G7 (96EU) présente dans le i7-12700H, qu'elle bat de 9 % dans les jeux 1080P. L'article examine également l'efficacité énergétique des Radeon 660M et 680M, montrant que dans leurs configurations les plus puissantes, les performances augmentent de 10 % pour la 660M et de 42 % pour la 680M. La Radeon 680M reste derrière la NVIDIA GTX 1650 Max-Q qui détient une avance de 25%. La série Ryzen 6000 mobile sera disponible dans les ordinateurs portables à partir du mois prochain.



VIDEOCARDZ