Gigabyte lance l'alimentation UD1000GM PCIE 5.0.



Gigabyte Technology Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de matériel de jeu haut de gamme, annonce aujourd'hui la nouvelle alimentation UD1000GM PCIE 5.0, qui prend en charge les dernières cartes graphiques PCIe Gen 5.0. L'UD1000GM PCIE 5.0 possède un connecteur à 16 broches et est livré avec un câble natif à 16 broches de haute qualité, ce qui lui permet de prendre en charge les dernières cartes graphiques PCIe Gen 5.0. Le câble 16 broches supporte jusqu'à 600 watts de puissance à la carte graphique, ce qui le rend prêt pour les futures cartes graphiques haut de gamme. L'alimentation UD1000GM PCIE 5.0 hérite de l'esprit du design des produits Gigabyte Ultra Durable, en introduisant une variété de matériaux et de technologies de haute qualité. Elle est non seulement le meilleur choix pour les joueurs et les overclockers haut de gamme, mais elle est également prête pour les cartes graphiques de la prochaine génération.







L'alimentation UD1000GM PCIE 5.0 prend en charge les cartes graphiques PCIe Gen 5.0 et est capable de fournir la puissance croissante que les cartes graphiques haut de gamme exigent. Les alimentations traditionnelles ont besoin de trois adaptateurs de 8 à 16 broches pour supporter les dernières cartes graphiques PCIe Gen 5.0. La nouvelle alimentation UD1000GM PCIE 5.0 ne nécessite qu'un seul câble 16 broches pour alimenter directement les cartes graphiques PCIe Gen 5.0. En outre, le câble PCIe Gen 5.0 à 16 broches fournit jusqu'à 600 watts de puissance à la carte graphique, mais il simplifie également le nombre de câbles, réduisant ainsi de manière significative l'encombrement des câbles, facilitant l'installation de la carte graphique et favorisant la circulation de l'air dans le châssis. En outre, l'UD1000GM PCIE 5.0 fournit également quatre broches PCIe 8 pour les cartes graphiques, de sorte qu'il peut répondre aux besoins des cartes graphiques haut de gamme actuelles ou de prochaine génération en même temps.







L'alimentation UD1000GM PCIE 5.0 hérite de l'esprit du design des produits Gigabyte Ultra Durable, en introduisant une variété de matériaux et de designs de haute qualité. La conception Ultra Durable combine des condensateurs japonais principaux de haute qualité, une solution thermique améliorée, un ventilateur intelligent de 120 mm à palier hydraulique (HYB) et six conceptions de protection de circuit. En outre, il propose aux utilisateurs une alimentation stable et de haute qualité, et peut être utilisé pendant longtemps. En outre, l'alimentation UD1000GM PCIE 5.0 dispose aussi de la certification 80 PLUS Gold, d'une conception entièrement modulaire et d'un design compact. Elle constitue le meilleur choix pour les gamers et les overclockers haut de gamme.







Gigabyte lance le UD1000GM PCIE 5.0 pour prendre en charge les cartes graphiques PCIe Gen 5.0. Il répond aux besoins des cartes graphiques haut de gamme actuelles et futures, mais fournit également une alimentation stable et de haute qualité, conformément aux exigences de qualité de Gigabyte pour les produits de la série UD. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de jeu de haute qualité en toute tranquillité d'esprit, et c'est le meilleur choix pour assembler un système informatique.



TECHPOWERUP