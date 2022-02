La collection de jeux de combat de Capcom est annoncée !



Au cours de la semaine dernière, Capcom a fait tourner un mystérieux site Web appelé le Compte à rebours Capcom. En y accédant, on ne voyait qu'un fond gris avec un minuteur blanc, indiquant par exemple 06 jours 15 heures. Eh bien, ce soir, cette annonce a enfin été révélée. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est la Capcom Fighting Collection.







La Capcom Fighting Collection regroupe dix des jeux de combat les plus emblématiques de Capcom en une seule collection pratique, tous équipés d'un système de jeu en ligne, d'un netcode rollback, d'un système de lobby, etc.



Elle est même accompagnée d'une toute nouvelle bande-annonce, que vous pouvez regarder : Cliquez ICI.



La Capcom Fighting Collection va vous faire découvrir les légendes de l'époque des salles d'arcade de Capcom. Chacun de ces jeux est fidèlement reproduit pour être joué comme dans les salles d'arcade. De plus, chacun des jeux supportera désormais le netcode rollback afin que les joueurs puissent affronter leurs amis du monde entier sans problème.



Les jeux inclus dans la Capcom Fighting Collection sont les suivants :



- Vampire Savior,

- Vampire Savior 2,

- Darkstalkers,

- Guerriers de la nuit,

- Chasseur de Vampires 2,

- Cyberbots,

- Red Earth,

- Super Puzzle Fighter II Turbo,

- Hyper Street Fighter II,

- Super Gem Fighter -Mini Mix-.



Chacun de ces jeux bénéficiera également de plusieurs mises à jour de qualité de vie qui faciliteront l'expérience des nouveaux joueurs. Chaque jeu disposera de fonctionnalités telles que les paramètres de difficulté du processeur, les sauvegardes rapides et les options de personnalisation des boutons. Ainsi, les joueurs pourront personnaliser leur expérience de jeu de combat à leur goût.



Certains joueurs ont peut-être aussi remarqué que le jeu va mettre en vedette Red Earth. Ce jeu de 1996 va enfin faire ses débuts sur PC et consoles de salon grâce à la Capcom Fighting Collection. La collection comprendra également plusieurs modes supplémentaires tels que les Fighter Awards, le mode Entraînement, et même un Musée avec plus de 500 pages individuelles de documentation artistique et de conception, dont certaines n'ont jamais été publiées auparavant.



Disponibilité et Prix



Capcom Fighting Collection sortira le 24 juin 2022 sur PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, et Nintendo Switch. Le jeu coûtera 39.99 Dollars toutes versions confondues.



