LG nous propose un nouvel écran PC : Le 27EP950-B.



Pensé pour les professionnels de l'image, le moniteur OLED LG UltraFine 27EP950-B délivre une qualité visuelle supérieure avec une grande richesse de détails, des couleurs fidèles et précises et un contraste natif exceptionnel de 1M:1.



















Gradation des pixels OLED HDR



Les pixels auto-émetteurs de lumière du LG UltraFine OLED Pro permettent un affichage des images incroyablement précis. La technologie Pixel Dimming ajuste les pixels individuels pour exprimer un contraste parfait.



Rapport de contraste OLED 1M : 1



Avec un taux de contraste élevé de 1 000 000:1, presque toutes les couleurs et tous les visuels voulus par les créateurs ou les éditeurs peuvent être présentés avec précision.



Reproduction large et précise des couleurs



Le LG UltraFine OLED Pro utilise les normes industrielles DCI-P3 99 % (typ.) et Adobe RGB 99 % (typ.). Cette large gamme de couleurs permet au moniteur de reproduire suffisamment les zones de couleurs de plusieurs normes, et de les représenter avec précision comme les valeurs de couleurs calculées exactes que les réalisateurs de films utilisent.



DCI-P3 99% (Typ.) & Adobe RGB 99% (Typ.)



Les caméras de cinéma commerciales haut de gamme prennent généralement en charge la norme DCI-P3, qui est le profil de couleur de base pour le contenu cinématographique et les effets spéciaux. La plupart des studios photo utilisent le profil de couleur Adobe sRGB, qui améliore la gamme de l'espace couleur sRGB.



Véritable 10 bits



LG UltraFine OLED Pro prend en charge la couleur 10 bits réels, peut reproduire plus d'un milliard de couleurs.



Prise en charge des modes de couleur standard pour les professionnels



LG UltraFine OLED Pro prend en charge les signaux HDR tels que BT.2100 (norme de diffusion pour la télévision HDR) PQ/P3 PQ qui offre des avantages aux monteurs de films et de vidéos.



Prêt pour l'étalonnage matériel



L'UltraFine OLED Pro de LG est doté d'un calibrage matériel permettant au moniteur d'améliorer la précision des couleurs. Vous pouvez donc travailler de manière stable avec le même environnement de couleurs, même en utilisant d'autres PC ou appareils.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 08 mars 2022. Le prix sera de : 2 799.95 euros.



LG