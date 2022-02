La nouvelle version MorePowerTool 1.3.8 Final peut être téléchargée dès maintenant.



La nouvelle version finale 1.3.8. de MorePowerTool offre, outre de nouvelles fonctions, un moteur entièrement revu, qui simplifie considérablement l'utilisation de l'outil. Même si la taille du fichier a quelque peu augmenté en conséquence, l'implémentation directe de diverses bibliothèques dans l'outil offre également de nombreux avantages qui, au total, compensent largement l'augmentation de l'espace nécessaire. Ainsi, certains fichiers, qui pourraient également provoquer des conflits de version ou même être manquants dans le système de l'utilisateur, sont désormais simplement contournés.







Nous avons également résumé le changelog des dernières versions finales (build 1.3.x) :



1.3.0 - Support pour RX 6800 (XT), corrections de bugs mineurs,

1.3.1 - TGP, TDC corrigé,

1.3.2 - Support pour RX 6900 XT, RX 6700 (XT), correction de bogues sur Radeon VII, quelques corrections mineures,

1.3.3 - Navi1X Soc Powersave Freq fixé, quelques corrections mineures de bugs,

1.3.4 - support de la Navi21 XTXH "Ultimate",

1.3.5 - Corrections de bugs mineurs,

1.3.7 - Vmin dépendant de la température, plus d'options de courbes,

1.3.8 - Possibilité de sauvegarder le fichier de registre, Debug Overrides et Throttler Control.



Vous êtes invités à discuter des fonctions nouvellement ajoutées dans le forum, car nous n'avons fait que resserrer et optimiser tout ce qui était prévu dans les différentes versions bêta et l'avons maintenant inclus dans la version finale. À cet égard, nous tenons à remercier la communauté, qui a testé l'outil avec diligence et fourni de précieux commentaires, car les tests ne consistent pas seulement à mettre la fonctionnalité à l'épreuve, mais aussi à fournir des suggestions basées sur l'expérience (et les souhaits) d'utilisation de l'outil au quotidien.



Dans ce contexte, nous avons mis en œuvre un souhait fréquemment exprimé concernant l'exportation du fichier de registre, de sorte que toutes les modifications qui viennent d'être apportées peuvent également être écrites dans un fichier de registre normal. Ceux-ci peuvent ensuite, par exemple, être échangés et leur contenu réécrit dans le registre sur n'importe quel système sans outil, simplement en double-cliquant. Il n'y a pas plus simple que cela. Pour écrire un tel re-fichier, il suffit de cliquer sur le bouton "Enregistrer".







Dans la boîte de dialogue du fichier ("Enregistrer sous"), vous avez attribué le nom du fichier dans la première étape et vous pourriez maintenant enregistrer ce modèle directement en tant que fichier MPT. Mais comme nous voulons un fichier de registre, nous déplions simplement la liste déroulante pour le type de fichier dans la fenêtre de dialogue.....







... et sélectionnez "Fichier de registre". Cela permet maintenant à l'outil d'écrire un fichier reg que vous pouvez réutiliser comme vous le souhaitez.







Cependant, ce fichier reg ne peut pas être rechargé dans MorePowerTool. Cette fonction est encore réservée aux fichiers MPT. Vous pouvez maintenant télécharger la nouvelle version MorePowerTool 1.3.8 Final directement dans la section téléchargement ou ici même. Toutefois, veuillez lire l'avertissement concernant le logiciel dans son application, ainsi que les instructions d'installation et d'utilisation pendant le processus d'installation.



AVERTISSEMENT - À LIRE ABSOLUMENT !



1 - Toutes les procédures décrites ci-dessous représentent une intervention massive dans la régulation de la carte graphique ainsi que de son logiciel (BIOS) ! Le RBE et le MPT sont utilisés exclusivement aux risques et périls de l'utilisateur et sous son entière responsabilité et ne peuvent être utilisés que par des utilisateurs expérimentés à des fins de pure évaluation ! Seules les personnes qui acceptent les termes et conditions suivants peuvent télécharger ce logiciel.

2 - La publication igor'sLAB n'est pas l'auteur ou le distributeur commercial de ce logiciel et ne peut donc assumer aucune responsabilité pour le logiciel, son utilisation et les conséquences éventuelles d'une utilisation inappropriée. Ceci s'applique également aux éventuelles incompatibilités de programmes ou à la perte de données.

3 - Quiconque utilise ces outils, tels que le RBE ou le MPT, accepte déjà pleinement ces conditions lors du téléchargement et renonce à toute réclamation découlant des conséquences de l'utilisation.

4 - Le fonctionnement permanent des composants avec des valeurs non prévues par le fabricant peut entraîner des dommages irréparables ! Les fonctions de protection (limites d'arrêt) sont toujours activées, ce qui minimise quelque peu le risque, mais les composants, tels que le GPU, le SOC, la mémoire ou les convertisseurs de tension peuvent toujours subir des dommages imprévus, bien sûr !

5 - Le logiciel lié ici dans l'article est une intervention purement expérimentale dans le système et n'est pas prévu avec tous les paramètres pour une utilisation 24/7 dans des systèmes de production !

6 - Les tensions plus élevées qui sont maintenant possibles peuvent endommager ou détruire le matériel modifié à court ou à long terme.

7 - Le logiciel accède aux paramètres des programmes de service ou de tiers, notamment ceux d'AMD Wattman. Ces données peuvent être des matériaux protégés par le droit d'auteur de leurs auteurs.

8 - Pour des raisons juridiques, nous ne pouvons pas et ne sommes pas autorisés à proposer le logiciel Flash nécessaire pour faire clignoter les BIOS expérimentaux individualisés créés de cette manière pour un téléchargement direct, mais nous fournissons des liens vers des versions qui nous ont été signalées par la communauté comme étant appropriées. Mais ici aussi, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour le contenu de tiers. Toute personne qui télécharge et utilise ces programmes le fait également à ses propres risques et dans le cadre des restrictions énumérées au début.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB