Drivers Intel 101.1340 pour le reste de la gamme Core 12th Gen (Alder Lake-S).







En novembre dernier, Intel ajoutait dans le pilote Graphics DCH 101.1069 le support des premiers processeurs Core 12th Gen (nom de code Alder Lake-S) pour PC de bureau et plus exactement de leur IGP UHD Graphics 770. Fin janvier, ce fut au tour de la gamme Alder Lake mobile (Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U) équipée de l'iGPU Iris Xe Graphics d'être prise en charge par le pilote 101.1298.







Mais il restait toutefois encore à Intel plusieurs autres nouveaux processeurs Alder Lake à supporter dans son pilote graphique à savoir les processeurs desktop lancés début janvier 2022. C'est désormais chose faite grâce au pilote 101.1340 sorti la semaine dernière.



Ce dernier supporte maintenant par exemple les CPU Core i5-12500 et Core i5-12600 ainsi que leurs déclinaisons E, T et TE qui sont tous basés sur une nouvelle révision du GPU intégré UHD Graphics 770 (identifiant matériel PCIVEN_8086&DEV_4690) alors que l'UHD Graphics 770 présent au sein des Core 12th Gen débloqués (i5-12600K, i7-12700K, i9-12900K) a comme identifiant PCIVEN_8086&DEV_4680. Le nombre d'unités d'exécution est toutefois identique entre les deux (32 EU) et la fréquence maximale peut varier entre 1,45 GHz et 1,55 GHz suivant les CPU.



Outre les Core i5 intégrant l'UHD Graphics 770, ces drivers 1340 supportent aussi les Core i3 et Core i5 Alder Lake-S basés sur l'IGP UHD Graphics 730 (i3-12100, i3-12300, i5-12400) qui se contente, lui, de 24 unités d'exécution.



Mais ce n'est pas tout puisque les processeurs desktop d'entrée de gamme Celeron G6900 Series et Pentium Gold G7400 Series, qui font aussi partie de la famille Alder Lake-S, sont également compatibles avec cette build 1340 du pilote. Ils sont, eux, équipés de l'IGP UHD Graphics 710 et ses 16 unités d'exécution.



Nouveaux processeurs Intel Alder Lake-S (UHD Graphics 770)



- Core i5-12500,

- Core i5-12500E,

- Core i5-12500T,

- Core i5-12500TE,

- Core i5-12600,

- Core i5-12600T.



Nouveaux processeurs Intel Alder Lake-S (UHD Graphics 730)



- Core i3-12100,

- Core i3-12100E,

- Core i3-12100T,

- Core i3-12100TE,

- Core i3-12300,

- Core i3-12300T,

- Core i5-12400,

- Core i5-12400T.



Nouveaux processeurs Intel Alder Lake-S (UHD Graphics 710)



- Celeron G6900,

- Celeron G6900E,

- Celeron G6900T,

- Celeron G6900TE,

- Pentium Gold G7400,

- Pentium Gold G7400E,

- Pentium Gold G7400T,

- Pentium Gold G7400TE.



Evidemment, ces drivers graphiques Intel supportent comme d'habitude l'ensemble des CPU/GPU depuis la famille Core 6th Gen (Skylake).



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bit (x64)



- Drivers Intel Graphics 101.1340 WHQL : Cliquez ICI,

- Drivers Intel Graphics 101.1298 WHQL (Core 12th Gen Mobile) : Cliquez ICI.



