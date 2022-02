La carte graphique Intel Arc Alchemist dotée de 32 cœurs Xe a été repérée avec une fréquence maximale de 2,4 GHz et une puissance de près de 20 TFLOPs.



Dans quelques mois, Intel dévoilera ses premières cartes graphiques alimentées par Arc Alchemist & nous pouvons déjà voir l'équipe bleue évaluer les échantillons finaux qui présentent des vitesses d'horloge étonnamment élevées.







La carte graphique Intel Arc Alchemist atteint désormais une fréquence de 2,4 GHz à quelques mois de son lancement, la variante finale pourrait atteindre une puissance de 20 TFLOPs



Une fois de plus, Benchleaks a repéré une toute nouvelle entrée de la carte graphique Intel Arc Alchemist dans la base de données Geekbench 5. La nouvelle entrée est pour la configuration phare Alchemist DG2 qui dispose de 32 Xe Cores, 512 EUs, et 4096 ALUs. Nous avons déjà vu la même puce cadencer jusqu'à 2,1 GHz, mais il semble qu'Intel ait réussi à extraire encore plus de jus avec le dernier échantillon.







Le benchmark indique une fréquence maximale de 2400 MHz pour le GPU, ce qui le rapproche de la vitesse d'horloge de 2,5 GHz+ du GPU Navi 22 d'AMD contre lequel il sera en compétition. Nous avons entendu que les unités finales de vente au détail auraient une fréquence proche de 2,4-2,5 GHz et cela semble être le cas étant donné la dernière fuite. En termes de puissance FP32, le GPU devrait être capable de débiter près de 20 TFLOPs, ce qui est un gain significatif par rapport au 6700 XT et se rapproche de la RTX 3070 Ti, mais nous devons nous rappeler que des FLOPs plus élevés ne signifient pas nécessairement de meilleures performances de jeu, car chaque GPU est basé sur une architecture différente. Le meilleur exemple est celui du 6700 XT et du 3070 Ti qui se rapprochent l'un de l'autre malgré le fait que ce dernier offre une puissance FP32 supérieure de 75%.







Intel ARC Alchemist contre les GPU NVIDIA GA104 et AMD Navi 22







En ce qui concerne les performances OpenCL, il semble qu'Intel ait encore beaucoup de travail à faire au sein de ses pilotes Arc Alchemist. L'échantillon n'a pu obtenir que 85 448 points dans le benchmark, ce qui peut être comparé à une RTX 2060 SUPER. Si l'on regarde les performances de chaque benchmark individuel, la carte graphique Intel Arc Alchemist s'en sort étonnamment bien malgré la situation de son pilote et ne perd que dans 4 des 12 tests, c'est pourquoi ses performances semblent décevantes pour le moment. Mais Intel a encore du temps devant lui avant la sortie des premiers GPU Arc Alchemist, et plus particulièrement des variantes pour ordinateurs de bureau, dont le lancement est confirmé pour le deuxième trimestre 2022.







Encore une fois, il s'agit de performances préliminaires et nous nous attendons à ce que les cartes graphiques Intel Arc Alchemist finales présentent des horloges encore plus élevées et des performances plus rapides avec des pilotes optimisés, alors restez à l'écoute pour de nouveaux résultats dans les semaines à venir.



WCCFTECH