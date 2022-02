Cooler Master lance un nouveau boîtier phare HAF : Le HAF 700 EVO.



Cooler Master lance aujourd'hui son nouveau châssis phare HAF 700 EVO, introduisant des niveaux révolutionnaires de conception sans outil avec une présentation visuelle futuriste. Les fans de la célèbre série HAF se réjouiront de la nouvelle conception visuelle et de la compatibilité matérielle de la dernière génération du nouveau produit phare de la série.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les photos du boitier :











Haut débit d'air, construction New Age







Châssis High Airflow



Créée en 2008, la série HAF (High Air Flow) de Cooler Master s'est imposée dans l'histoire du bricolage informatique comme l'un des boîtiers les plus appréciés du marché à ce jour. Connue pour son admission généreuse, sa haute compatibilité et sa conception axée sur les performances, la série HAF fait son retour après un long hiatus, avec le cœur dans ses origines et un œil sur l'avenir.



Support de refroidissement extrême



Fidèle à ses racines, le Cooler Master HAF 700 EVO a été soigneusement conçu pour un flux d'air optimal dans la configuration de base, permettant aux systèmes de fonctionner rapidement et en douceur sans nécessiter de composants de refroidissement supplémentaires. Le célèbre design de refroidissement des modèles HAF de première génération a été préservé et étendu pour accueillir jusqu'à dix-huit ventilateurs de 120 mm ou jusqu'à 480 mm de radiateurs, avec de multiples zones d'installation. Son grand intérieur permet d'installer des cartes mères de taille SSI-EEB et les plus grandes cartes graphiques disponibles sur le marché, tout en laissant un espace suffisant pour les disques durs dans un assortiment de configurations.



- TOP : Jusqu'à 2x radiateurs de 360 mm/1x radiateur de 420 mm,

- CÔTÉ : Jusqu'à 1 radiateur de 480 mm,

- AVANT : Jusqu'à 1x radiateur de 420 mm,

- EN BAS : Jusqu'à 1x radiateur 420 mm,

- ARRIÈRE : Jusqu'à 1 radiateur de 240 mm.



Futuriste



Par rapport aux boîtiers HAF de première génération, le Cooler Master HAF 700 EVO met davantage l'accent sur l'amélioration de l'expérience globale de l'utilisateur afin que celui-ci puisse vraiment apprécier et s'immerger pleinement dans la joie du bricolage sur PC. Les lames d'admission en verre trempé offrent une esthétique nouvelle génération tout en assurant un refroidissement efficace. Chaque HAF 700 EVO est livré avec un assistant LCD intégré appelé Iris, qui offre une surveillance du système en temps réel ainsi qu'un profil futuriste, afin que les utilisateurs puissent personnaliser et affiner leur construction en fonction des besoins de leur système.



Dépasser les limites : Des normes évolutives pour les affaires







Né à l'ère du PC DIY où les différents niveaux de conception sans outil sont devenus monnaie courante, le HAF 700 EVO s'élève au-dessus des autres en redéfinissant ce que signifie un châssis véritablement sans outil. Doté de plusieurs conceptions en attente de brevet, le Cooler Master HAF 700 EVO permet d'installer les supports multifonctions, le PSU et même le GPU à mains nues, pour une installation sans effort et une expérience utilisateur améliorée. À l'extérieur, les lames d'admission en verre trempé et la pièce centrale LCD Iris offrent une stimulation visuelle et permettent aux passionnés de s'exprimer. Grâce à la technologie Gen2 ARGB utilisée, chaque LED peut être contrôlée indépendamment et l'Iris peut être réglé pour afficher les statistiques du système ou être complètement personnalisé avec des photos ou des vidéos personnelles.



Cooler Master n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le nouveau châssis HAF 700 EVO, veuillez consulter le site de Cooler Master.



