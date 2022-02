ASUS nous propose un nouveau casque Gamers : Le ROG Fusion II 500.



ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce aujourd'hui le ROG Fusion II 500, un casque de jeu complet doté d'un son surround virtuel 7.1 avancé, de la technologie ESS 9280 Quad DAC et des microphones ASUS AI beamforming avec suppression du bruit AI, qui offre un son réaliste et immersif et des communications en jeu claires et flexibles.







Le casque de la série ROG Fusion II est doté d'un son surround virtuel 7.1 avancé, de la technologie ESS 9280 Quad DAC™ haute résolution et de pilotes ASUS Essence de 50 mm. Conçu pour l'avantage du jeu, il atteint un SNR sans précédent de 130dB pour localiser avec précision les tirs ou les explosions sur le champ de bataille. Il s'agit de l'un des rares casques de jeu du marché à être équipé de l'ESS 9280 Quad DAC pour offrir aux joueurs un traitement audio sans perte. Chaque DAC attribue sa puissance à un sous-ensemble de la gamme de fréquences audibles - des basses aux médiums et des aigus aux ultra-hauts - pour un son clair et immaculé.



Les microphones ASUS AI Beamforming avec AI Noise Cancelation assurent une reproduction claire et naturelle des voix humaines avec une distorsion minimale. Les microphones sont intégrés dans les oreillettes, de sorte qu'aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire. Cela garantit non seulement une sensation de liberté, mais aussi une utilisation plus flexible. Les microphones certifiés Discord et TeamSpeak créent une zone acoustique de 40° devant la bouche du joueur et filtrent les bruits de fond distrayants provenant d'autres directions pour une prise de voix claire. En outre, l'annulation du bruit par l'IA identifie et réduit jusqu'à 95 % plus de 500 millions de types de bruits de fond tels que les bavardages, les bruits de clavier et les clics de souris.







Grâce au contrôle du volume du chat en jeu du ROG Fusion II 500, les joueurs peuvent régler le volume de l'audio en jeu et du chat vocal selon leurs préférences en utilisant le contrôle du volume sur les oreillettes. Ce contrôle instantané et intuitif facilite la communication vocale en équipe pour comprendre plus précisément les tactiques et émettre des commandes plus clairement.



Le casque est doté d'un éclairage Aura RGB personnalisable qui offre aux joueurs plus de 16,8 millions de combinaisons de couleurs et six effets lumineux prédéfinis via Armory Crate. Ce logiciel offre aux joueurs des commandes riches et une interface intuitive pour personnaliser les profils audio et l'éclairage.



Avec une prise jack 3,5 mm, une connectivité USB-C® et USB Type-A, le ROG Fusion II 500 est compatible avec un large éventail d'appareils, notamment les ordinateurs portables et les PC, les appareils mobiles et les consoles de jeu. De plus, les oreillettes ergonomiques s'adaptent à l'angle naturel des oreilles pour garantir un ajustement parfait. Le casque ne pèse que 310 grammes et est équipé de deux types de coussinets pour des expériences de port différentes.



Le ROG Fusion II 500 est désormais disponible en magasin au prix de 219.90 euros.



