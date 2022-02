Architecture Zen3+ d'AMD et processeurs mobiles Ryzen 6000 "Rembrandt" détaillés.



AMD a dévoilé jeudi ses processeurs mobiles "Rembrandt" de la série Ryzen 6000. La société affirme que ces puces offrent une augmentation générationnelle des performances du processeur, ainsi que de grands progrès en matière d'efficacité énergétique et de performances graphiques intégrées. Au cœur de ces processeurs se trouve le nouveau silicium "Rembrandt" de 6 nm que l'entreprise construit sur le nœud de fabrication de silicium TSMC N6 qui tire parti de la lithographie EUV.



















Le silicium "Rembrandt" combine largement un CPU 8-core/16-thread basé sur la nouvelle microarchitecture Zen 3+, un nouvel iGPU basé sur l'architecture graphique RDNA2, avec support du ray tracing en temps réel, un contrôleur mémoire DDR5 + LPDDR5, et un complexe racine PCI-Express Gen4 complet. L'iGPU, l'interface mémoire et l'interface PCIe sont des mises à jour générationnelles par rapport à la précédente génération de "Cezanne", et il peut sembler que le CPU est largement inchangé, mais AMD affirme que plusieurs optimisations ont été apportées au CPU pour mériter l'étiquette "+".



L'investissement technique le plus important de "Rembrandt" est la refonte de la gestion de l'alimentation qui s'appuie fortement sur le power-gating (par opposition au clock-gating). Tous les principaux composants du processeur, y compris les cœurs de l'unité centrale, les unités de calcul iGPU, les contrôleurs de mémoire et le contrôleur d'affichage, peuvent être mis en veille par le power-gating (réduction de leur puissance) et réveillés en quelques millisecondes. Cela permet au processeur d'utiliser des fractions de seconde dans le cadre d'une utilisation normale (par exemple, un écran fixe lors de la lecture d'un document ou d'une page Web), pour mettre en veille certains composants. Ces "pauses" ont un effet cumulatif sur l'efficacité énergétique, et AMD affirme que la durée de vie des batteries s'en trouve considérablement améliorée.



















L'optimisation de la puissance de "Rembrandt" est obtenue en adoptant une approche en cinq points. Le premier est bien sûr le gain d'efficacité énergétique obtenu grâce au passage au processus 6 nm, qui permet un gain de densité de transistors d'environ 18 %, et des améliorations à iso-puissance. Le deuxième est l'optimisation de la microarchitecture du CPU, avec une gestion fine de l'alimentation des cœurs individuels au sein du CPU. La troisième comprend l'optimisation de l'alimentation au niveau du SoC, qui introduit plusieurs nouveaux plans d'alimentation, un partitionnement profond des composants qui permet d'éteindre pratiquement tous les composants redondants/extensibles lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. La quatrième est l'optimisation au niveau du microprogramme. Le microprogramme du système a maintenant une plus grande interactivité avec le système d'exploitation pour comprendre la nature de la demande de performance. Enfin, au niveau de la plate-forme, AMD travaille avec les fabricants d'ordinateurs portables pour choisir les composants discrets les plus efficaces qui composent le système, ainsi que la co-ingénierie des dispositifs AMD Advantage.



















Le nouveau noyau du processeur Zen 3+ est doté de plus de 50 fonctionnalités nouvelles ou mises à jour par rapport au Zen 3. Huit de ces améliorations clés sont une réingénierie de tous les éléments de conception pour permettre une meilleure fuite d'énergie ; un réveil de la veille assisté par le matériel, appelé PC6 Restore ; une initialisation du cache L3 découplée pour permettre des temps de réveil plus rapides ; une capacité de CPPC UEFI par thread (par opposition à par cœur dans la génération précédente) ; plusieurs optimisations de l'alimentation au niveau du cache, notamment la possibilité d'interdire la mise hors tension des caches en cas de trop grand nombre d'absences (ce qui permet d'économiser de l'énergie à long terme en évitant de devoir réveiller le cache) ; un contrôle granulaire du courant de crête qui augmente la puissance en fonction des besoins au lieu d'une mise sous tension "tout ou rien" des composants ; une séquence de réveil intelligente du cœur du processeur qui prend en compte les schémas d'utilisation avant la mise en veille ; et le nouvel état Enhanced CC1 qui met les cœurs en veille en cas de faible utilisation. Le silicium "Rembrandt" possède un CCX Zen 3+ (complexe de cœur de CPU) avec 8 cœurs de CPU. Chacun d'entre eux possède 32 Ko de caches L1I et 32 Ko de caches L1D, un cache L2 dédié de 512 Ko et partage un cache L3 de 16 Mo.















Les optimisations de l'alimentation à l'échelle du SoC incluent des états C pour Infinity Fabric, l'interconnexion qui relie tous les composants du SoC. L'horloge et la bande passante d'Infinty Fabric évoluent désormais en fonction de la charge de travail. Le processeur a désormais la capacité de réduire de 99 % la consommation d'énergie à l'échelle du SoC, en gardant uniquement l'écran allumé en mode d'auto-rafraîchissement. Les contrôleurs de mémoire peuvent également être désactivés, laissant la mémoire DDR5 fonctionner en mode auto-rafraîchissement. Les accélérateurs de mise en veille et de restauration rapides fournissent la plus grande partie de l'optimisation de la consommation d'AMD, de sorte que les composants individuels peuvent être mis en veille et réveillés à des intervalles de quelques millisecondes. Il s'agit notamment des cœurs de CPU, des CU iGPU, de l'Infinity Fabric, du contrôleur de mémoire et du moteur d'affichage. L'optimisation de l'alimentation au niveau de la plate-forme comprend des économies d'énergie grâce à l'utilisation de la mémoire LPDDR5, des écrans consommant moins de 1 W, la capacité d'auto-rafraîchissement de l'écran, qui permet d'économiser de l'énergie lors de la transmission des données d'affichage s'il n'y a rien de nouveau à l'écran, et les mises à jour delta de l'écran (la possibilité de ne rafraîchir que certaines régions de l'écran (par exemple, celle qui affiche une horloge en temps réel ou les notifications du système).



AMD a introduit plusieurs optimisations de l'alimentation au niveau du firmware. Le micrologiciel du système travaille désormais avec les pilotes pour atteindre une plus grande interopérabilité avec le système d'exploitation afin d'aider à la gestion de l'alimentation, des performances, de la thermique et de l'acoustique en fonction de chaque scénario de charge de travail. Windows 11 supprime la mise à l'échelle de l'alimentation et des performances à l'aide de curseurs. La gestion de l'alimentation d'AMD fonctionne donc en arrière-plan pour adapter automatiquement les performances à vos besoins.



La société collabore avec les fabricants d'ordinateurs portables pour introduire plusieurs optimisations de la consommation d'énergie au niveau des panneaux d'affichage, notamment la prise en charge des nouveaux états d'alimentation Z, qui donnent à la plate-forme la possibilité de mettre complètement hors tension le contrôleur d'affichage ; l'utilisation par les équipementiers du nouveau régulateur de tension SVI3 pour les panneaux d'affichage ; diverses optimisations de la conception des dispositifs issues de la co-conception d'AMD Advantage ; la prise en charge des nouvelles générations de panneaux d'affichage avec une consommation d'énergie typique inférieure à 1 W ; et la nouvelle technologie AMD FreeSync PSR-SU (panel self-refresh and selective-update).



FreeSync PSR-SU réduit dynamiquement la fréquence de rafraîchissement pour la synchroniser avec ce qui est affiché à l'écran. En cas de lecture d'une vidéo à 24 FPS, la fréquence de rafraîchissement de l'écran est réduite pour correspondre à la fréquence d'images. La mise à jour sélective permet à différentes régions de l'écran d'être actualisées à un rythme différent. La compression du flux d'affichage et la correction d'erreur avant (DSC et FEC) sont exploitées pour réduire le nombre de voies TMDS DisplayPort intégrées, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.











L'interface PCI-Express est mise à jour avec les spécifications PCI-Express Gen4. Le processeur fournit désormais 8 voies PCI-Express Gen 4 à un GPU discret, 4 voies Gen4 à un SSD M.2 NVMe relié au CPU et les 4 voies restantes au bus du chipset.



La solution graphique intégrée de la série Radeon 600M exploite la dernière architecture graphique RDNA2 de la société. Elle comporte 12 unités de calcul, soit 768 processeurs de flux, 48 TMU, 16 ROP et 12 accélérateurs de rayons. Les seuls éléments qui distinguent cet iGPU de la Radeon RX 6400 discrète sont le nombre de ROP (16 contre 32), l'absence de cache Infinity et de mémoire dédiée. Il existe deux modèles d'iGPU basés sur le nombre de CU activées. La Radeon 680M est livrée avec les 12 CU activées, tandis que la Radeon 660M en a 6 activées (soit 384 processeurs de flux).



AMD affirme que lorsqu'elle est associée aux bons paramètres et à la Super Résolution FidelityFX (FSR), la Radeon 680M offre des performances suffisantes pour les jeux en 1080p, tandis que la Radeon 660M devrait être suffisante pour les charges de travail accélérées non liées aux jeux et exigeantes sur le plan visuel. Le composant Video CoreNext (VCN) est le même que celui que l'on trouve dans les GPU discrets de la série RX 6800, et permet un décodage accéléré au niveau matériel des formats AV1, VP9 et HEVC 10 bits.



En ce qui concerne les performances de jeu, AMD revendique une avance de près de 2 fois par rapport à l'iGPU Iris Xe basé sur Xe LP et alimentant le Core i7-1185G7, qui dispose de 96 UE. AMD revendique également des performances comparables à celles du GPU discret GeForce GTX 1650 Max-Q "Turing", ce qui signifie qu'il bat déjà la plupart des GPU discrets de la série GeForce MX que l'on trouve dans les ordinateurs portables de jeu d'entrée de gamme. Pour les ordinateurs portables de jeu du segment des passionnés, AMD propose la Radeon RX 6800S comme GPU discret de choix, contre la combinaison de la précédente génération de Ryzen 9 5900HS et du GPU RTX 3080 pour ordinateur portable.



AMD lance la série Ryzen 6000 avec 10 modèles de processeurs, dont deux modèles pour le segment Thin-and-Light (15 à 28 W), quatre modèles pour le segment Thin Enthusiast (classe 35 W), et quatre pour la catégorie Ultra Enthusiast (45 W et >45 W). Tous les segments disposent de SKUs à 8 cœurs/16 threads sur l'ensemble de la série Ryzen 7. Les segments 35 W et 45 W comprennent des SKU Ryzen 9 avec des fréquences d'horloge plus élevées ; la série Ryzen 5 est composée de pièces à 6 cœurs/12 threads dans tous les segments.











AMD revendique une avance de 2,62 fois sur le processeur Core i9-12900HK "Alder Lake" en termes de performance CPU par Watt, mesurée à l'aide de Cinebench R20 nT. Le Ryzen 9 6900HS a obtenu 5733 points dans ce test, contre 6894 points pour le i9-12900HK (la puce d'Intel est 20% plus rapide). AMD se vante du fait que dans des catégories comparables de 28 W, AMD offre 8 cœurs de performance, contre 6 cœurs P pour Intel, alors que les puces de catégorie 15 W d'Intel n'ont que 2 cœurs P et s'appuient fortement sur les clusters de cœurs E.



L'AMD Ryzen 7 6800U de 15 W, avec son processeur 8 cœurs/16 threads, affiche des gains de performance importants par rapport au 5800U de la génération précédente, ainsi qu'au processeur i7-1185G7 "Tiger Lake-U" d'Intel de la génération précédente, qui est une puce de catégorie 28 W. Le 6800U peut être configuré pour 28 W, ce qui lui permet d'afficher des performances encore plus élevées dans un certain nombre de cas d'utilisation.



Le Ryzen 9 6900HX n'est même pas la pièce maîtresse de cette série, mais il affiche des performances de 8 à 47 % supérieures à celles du Core i9-11980HK à 8 cœurs/16 threads, le processeur phare de la génération précédente basé sur le silicium à 8 cœurs "Tiger Lake".



Enfin, AMD revendique jusqu'à 24 heures d'autonomie pour ses ordinateurs portables de classe 15 W et 28 W, grâce à ses optimisations énergétiques, à son cadre de contrôle adaptatif de la consommation et au processus de fabrication du silicium en 6 nm.



Allégations de performance et d'efficacité par AMD



















AMD résume les différentes capacités d'E/S de "Rembrandt" dans cette diapositive. La puce prend en charge l'USB4 à 40 Gbps sans avoir besoin de contrôleurs discrets, le PCI-Express 4.0 pour les cartes graphiques discrètes ainsi que le NVMe connecté au CPU, la prise en charge de la mémoire DDR5 et LPDDR5, la dernière génération d'interfaces sans fil AMD+MediaTek WiFi 6E + Bluetooth LE 5.2, le TPM riche en fonctionnalités basé sur Microsoft Pluton, la dernière génération de sorties d'affichage, y compris HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1, et l'accélération des derniers formats vidéo.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP