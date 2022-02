TECHPOWERUP nous propose le test d'une carte graphique : L'ASUS GeForce RTX 3080 12 GB STRIX OC.







Nous avons avec nous pour examen la carte graphique ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 12 GB OC. Au cas où vous l'auriez manqué, étant donné son lancement plutôt discret en janvier, la RTX 3080 12 Go est un nouveau SKU haut de gamme de NVIDIA conçu pour combler le vide entre la RTX 3080 originale et la RTX 3080 Ti, afin que la société puisse mieux concurrencer la Radeon RX 6800 XT, ou principalement être en mesure de frapper le MSRP de 999 $ (prix Fantasyland). La nouvelle version 12 Go de la RTX 3080 s'accompagne également de la limitation des performances minières LHR (Low-Hash-Rate) que NVIDIA impose à toutes les nouvelles versions pour dissuader les mineurs de s'emparer de ces cartes. La RTX 3080 ROG STRIX OC est une offre premium customisée par ASUS qui offre tout le bling bling visuel, la marge de manœuvre d'overclocking, et d'autres goodies pertinents pour les overclockers que vous attendez en dépensant beaucoup d'argent.



La GeForce RTX 3080 "Ampere" a été lancée en 2020 avec 10 Go de mémoire sur une interface mémoire de 320 bits, même si le silicium GA102 sur lequel elle est basée prend en charge une interface plus large de 384 bits, qui a été exploitée au maximum avec la RTX 3090. Le paysage des cartes graphiques haut de gamme a changé de façon inattendue avec la série AMD Radeon RX 6800, et la RX 6900 XT basée sur l'architecture RDNA2 a rétabli la concurrence dans le haut de gamme, ce qui a poussé NVIDIA à lancer plusieurs UGS pour essayer de rétablir sa suprématie en matière de prix et de performances, toujours en ne considérant que le PDSF. Pendant tout ce temps, le scalping au détail et le boom du minage de crypto-monnaies ont détruit le MSRP et les prix prévisibles.







La RTX 3080 12 Go n'est pas simplement la RTX 3080 habituelle avec 20 % de mémoire en plus. Pour faire passer la VRAM de 10 à 12 Go, il a fallu augmenter le nombre de puces mémoire de 10 à 12. Les puces mémoire supplémentaires doivent être connectées au GPU, ce qui augmente la largeur du bus, à 384 bits, et donc la bande passante mémoire globale. NVIDIA a également profité de l'occasion pour ajouter un peu plus de muscle. La RTX 3080 12 Go est dotée de 8 960 cœurs CUDA répartis sur 70 multiprocesseurs de streaming, alors que la RTX 3080 originale en compte 8 704 répartis sur 68. Cela marque également une augmentation proportionnelle des cœurs Tensor (280 contre 272) et des cœurs RT (70 contre 68). Le ROPS est resté constant, à 96. Tout cela, cependant, s'accompagne d'une augmentation significative de la puissance typique de la carte, qui est maintenant évaluée à 350 W ; la RTX 3080 ne consomme que 250 W.



La carte ASUS GeForce RTX 3080 12 GB STRIX OC présentée dans cette revue augmente encore la limite de puissance, à 390 W. Elle présente un design de carte qui est presque identique à celui des cartes ROG STRIX basées sur les RTX 3080 Ti et RTX 3090, puisqu'elles sont toutes basées sur le silicium GA102. La solution de refroidissement DirectCU III de dernière génération de la société, capable de dompter la RTX 3090, est utilisée ici. La configuration VRM est également reprise - une impressionnante configuration à 18+4 phases. Le refroidisseur dispose d'un éclairage LED RVB élaboré, et des accessoires, tels que des connecteurs ARGB externes et des connecteurs PWM à 4 broches pour le ventilateur du boîtier, vous permettent de synchroniser votre refroidissement et votre éclairage avec la carte. Elle est également livrée avec des vitesses overclockées en usine de 1860 MHz, par rapport aux 1710 MHz de la référence NVIDIA, et un mode OC activé par logiciel qui la fait monter à 1890 MHz en un clic. Dans cette revue, nous prenons la carte pour un tour.



Le prix officiel n'est pas disponible, mais nous voyons actuellement la carte listée pour environ 1 700 Dollars.



