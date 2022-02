Windows 11 Pro rend obligatoire un compte Microsoft et une connexion Internet pour l'installation.



Windows est à peu près omniprésent chez Microsoft. Le système d'exploitation massif fait partie de son écosystème depuis plus de 35 ans. Windows a connu des hauts et des bas, comme quelques procès antitrust aux États-Unis et en Europe. Pour certains utilisateurs de Windows Pro, une prochaine mise à jour n'est pas vraiment une mise à niveau.







Dans une récente mise à jour du blog Windows Insider, la société de Redmond a déclaré que les versions de Windows Pro destinées à un usage personnel suivraient les mêmes exigences de connexion que son homologue Home. Ainsi, si Windows 11 Pro est configuré pour un usage personnel, il nécessitera un compte Microsoft (bien que vous puissiez probablement le contourner). Le journal des modifications mentionne ce point assez loin dans la longue liste des mises à jour. Il nous semble presque enterré. Une connexion Internet est également requise lors de l'installation, peut-être pour confirmer la connexion du compte.







Ce changement est important car certains utilisateurs ont probablement choisi Window 11 Pro pour désactiver la connectivité de ce compte. Bien sûr, Pro offre certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans les éditions Home, comme des capacités réseau et distantes avancées. Autant de raisons valables pour nous d'opter pour une édition Pro de Windows. Microsoft prétendra probablement que cela est lié à sa récente poussée vers plus de sécurité. Cependant, la plupart des utilisateurs qui profiteraient des fonctionnalités des éditions Pro ont probablement une solide connaissance des mesures de sécurité.



Ce qui est plus probable, c'est que cela est lié à la raison pour laquelle Windows 11 Home nécessite un compte Microsoft en plus de l'exigence TPM sur les cartes mères, le cryptage. Dans toutes les versions de Windows 11, le cryptage est activé par défaut et utilise le module TPM des cartes mères pour le faire. Bien que cela ne soit pas recommandé, il existe des moyens de contourner l'exigence du TPM pendant l'installation. Lors de l'installation des éditions Home, lorsque vous vous connectez à votre compte Microsoft, la clé de chiffrement est stockée dans votre compte. En cas de vol, une telle fonctionnalité stockée dans le nuage peut s'avérer utile, notamment lorsqu'elle est associée à des services de localisation pour les forces de l'ordre. La fonctionnalité en nuage permet également d'effacer à distance des fonctions et des services.







Bien qu'il soit possible de contourner cette fonction, même sous Windows 11 Home, certains s'inquiètent de cette situation. Pour certains, cela signifie que Microsoft est propriétaire de votre clé de chiffrement, ce qui signifie que Microsoft est potentiellement propriétaire de vos données, même si ses politiques stipulent le contraire. Le stockage dans le nuage de choses telles que les clés de chiffrement personnelles se situe dans un territoire quelque peu gris à l'heure actuelle.



Nous ne serions pas surpris de voir l'Union européenne intervenir pour forcer Microsoft à changer cela en se basant sur leur histoire de protection des consommateurs, bien qu'il soit difficile de dire si cela se produira à coup sûr. Lorsque cette mise à jour sera entièrement disponible, les éditions Windows 11 Enterprise et Server seront les seules versions de Windows 11 qui ne nécessiteront pas de compte Microsoft lors de l'installation. Tout ceci étant dit, il existe toute une série de nouveaux changements et de mises à jour qui pourraient éclipser les inconvénients.



