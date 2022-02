CORSAIR nous propose une nouvelle édition d'un Boitier : Le Corsair iCUE 5000X RGB QL Edition.



Corsair a dévoilé un PC mid-tower entièrement peint en blanc, l'iCUE 5000X RGB QL Edition. Il s'agit d'une variante du modèle "iCUE 5000X RGB, et le panneau avant et le couvercle des fentes d'extension, qui étaient gris dans le modèle blanc, ont également été unifiés en blanc.























Les baies de lecteur sont 3,5 pouces shadow bay x2, 2,5 pouces shadow bay x4, et 7 + 2 étapes. Le ventilateur de refroidissement mesure 120mmx3 ou 140mmx2 à l'avant, 120mmx3 ou 140mmx2 en haut, 120mmx1 à l'arrière, et 120mmx3 sur le côté droit (plateau de la carte mère), tandis que le radiateur mesure 360 / 280mm à l'avant et en haut, 360mm sur le côté droit, et 120mm à l'arrière.



Les ports d'E/S comprennent l'USB3.0x2, l'USB3.1 Type-Cx1, et un terminal audio x1. Chaque zone utile dispose d'une longueur de 400 mm pour la carte graphique, d'une hauteur totale de 170 mm pour le refroidisseur du CPU et d'une profondeur de 250 mm pour le bloc d'alimentation. Les dimensions extérieures sont de 245 mm de largeur, 520 mm de profondeur et 521 mm de hauteur, pour un poids d'environ 14 kg. Les facteurs de forme E-ATX (305x277 mm), ATX, MicroATX et Mini-ITX sont tous compatibles.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D