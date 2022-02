BENQ nous propose un nouvel écran Gamers : Le EX3210U K.



BenQ a annoncé l'écran à cristaux liquides EX3210U de 31,5 pouces pour le jeu 4K, qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz.



















L'écran à cristaux liquides est doté de la technologie IPS (In-Plan-Switching), antireflet et à faible réflexion, et la gamme dynamique élevée est conforme à la norme VESA Display HDR 600. De plus, il existe trois modes de jeu : FPS, RPG et course, ainsi qu'un "Light Tuner" qui règle la luminosité de l'écran en 20 étapes, un "Black eQualizer" qui améliore la vision dans les environnements sombres et un réglage fin de la vivacité des couleurs.



Il dispose de fonctions telles que "Color Vibrance" qui lui confèrent un aspect tridimensionnel. Les principales spécifications sont un temps de réponse de 1 ms (MPRT)/2 ms (GtoG), une luminosité de 300 cd/m2 (600 cd/m2 avec HDR), un rapport de contraste de 1 000 : 1, une gamme de couleurs d'Adobe RGB 99 pour cent/Display P3 98 pour cent et une gamme de couleurs d'affichage d'environ. Il dispose de 1,07 milliard de couleurs, d'un angle de vision horizontal/vertical de 178 degrés et de la technologie de synchronisation de l'affichage conforme à FreeSync Premium Pro.



HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB3.0x5 (Upstreamx1/Downstreamx4), et un woofer intégré 2Wx2 + 5W "2.1ch treVolo speaker" sont inclus. Les mesures extérieures sont les suivantes : largeur 726,7 mm, profondeur 269,9 mm, hauteur 487,4 à 587,4 mm, poids environ 9,5 kg, et une garantie de trois ans. L'appareil dispose d'une télécommande spécialisée qui vous permet de régler divers paramètres à distance.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D