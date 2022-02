Bang & Olufsen présente la nouvelle édition du Beoplay Portal.



Bang & Olufsen a lancé aujourd'hui une nouvelle édition de son casque de jeu sans fil primé, le Beoplay Portal. Cette édition du Beoplay Portal est désormais entièrement compatible avec les consoles PC et PlayStation, ainsi qu'avec les appareils de jeu mobiles, ce qui marque une expansion substantielle de la connectivité sur les principales plateformes mondiales. L'offre unique d'excellence double dans le jeu et l'utilisation quotidienne - qui a amené le Beoplay Portal sur le marché à l'origine - reste forte, tandis que l'ajout d'une connectivité accrue, d'un nouveau dongle sans fil et d'une durée de vie de la batterie améliorée jusqu'à 42 heures garantit que le Portal est la solution audio unique ultime, conçue pour la vie.











"Depuis son lancement en mars 2021, Beoplay Portal est devenu un produit très apprécié, ouvrant les portes à un nouveau groupe de consommateurs pour Bang & Olufsen. La nouvelle édition cible davantage de plateformes pour renforcer nos liens avec la communauté des joueurs, et signifie que nous pouvons accueillir davantage de personnes dans la famille B&O ", déclare Dorte Vestergaard, directeur de catégorie de Bang & Olufsen : "La combinaison d'un son suprême, d'un style inégalé et d'une connectivité sans faille fait de Portal la solution idéale pour le consommateur qui souhaite que tous les cas d'utilisation soient couverts par un seul casque. Nous sommes ravis de nous appuyer sur le succès initial et de poursuivre notre expansion dans le domaine des jeux".











Amélioré pour le jeu, conçu pour la vie



Qu'il s'agisse de jeux sur PlayStation, PC ou mobile, la nouvelle édition du Beoplay Portal s'adapte désormais à toutes les préférences personnelles avec une expérience audio riche et un design élégant. Le réseau de microphones à formation de faisceau isole et amplifie la voix de l'utilisateur tout en annulant les bruits de fond, créant ainsi une expérience de bras de perche virtuel qui élimine le besoin d'un bras physique. Cela signifie que si les utilisations de Portal pour les jeux sont illimitées, les écouteurs peuvent également être portés pour l'écoute et les activités quotidiennes. Cette édition du Beoplay Portal offre une augmentation significative de l'autonomie de la batterie, offrant jusqu'à 42 heures de lecture continue en utilisant le Bluetooth et la suppression active du bruit (+18 heures) ; ou 19 heures de lecture sans fil avec la suppression active du bruit (+7 heures).



Connectivité élargie



Offrant une connectivité sans fil de 2,4 GHz pour PC et PlayStation, la toute nouvelle édition du Beoplay Portal étend ses capacités et devient la solution audio ultime pour les plateformes de jeu les plus populaires au monde. Avec son double flux audio, le Portal est conçu pour une connectivité simple et sophistiquée, que ce soit pour jouer, écouter de la musique ou téléphoner. L'introduction d'un nouveau dongle sans fil permet une connexion plus rapide sur PC, PlayStation ou tout autre périphérique d'entrée USB-C, avec une transition transparente entre l'utilisation sans fil et filaire. Les jeux mobiles étant de plus en plus répandus sur le marché, le Beoplay Portal est également conçu pour répondre aux besoins de ces utilisateurs grâce au Bluetooth 5.1 avec la technologie aptX Adaptive pour les jeux en déplacement.



Une expérience sonore supérieure



Mis au point par les acousticiens renommés de Bang & Olufsen, le Beoplay Portal offre une expérience audio riche, avec un niveau élevé de détails et de nuances. Deux haut-parleurs de 40 mm conçus sur mesure avec des aimants en néodyme assurent une reproduction acoustique précise et fidèle. Et avec Dolby Atmos pour casque, le Beoplay Portal offre également un son surround virtualisé, ajoutant des couches de profondeur et de texture aux jeux, aux films et à la musique.



Les performances sonores du Beoplay Portal sont encore améliorées par une nouvelle génération de technologie de suppression active et adaptative du bruit. Grâce à la combinaison de la suppression active du bruit en amont et en aval, le Beoplay Portal permet aux utilisateurs de s'immerger totalement dans le son et de profiter de chaque détail, même dans les environnements bruyants. L'ajout de la fonction Own Voice permet aux utilisateurs d'entendre leur propre voix tout en annulant les sons externes, ce qui permet de se concentrer sur les détails que chaque expérience de jeu mérite.



Un savoir-faire inégalé



Conçu par Jakob Wagner en partenariat avec l'équipe de design de Bang & Olufsen, le Beoplay Portal est disponible en trois coloris attrayants : Black Anthracite, Grey Mist, et Navy. Les oreillettes sont dotées de disques en aluminium sensibles au toucher avec un effet de dégradé étonnant, produit à l'aide d'une technique d'anodisation exclusive.



Conçu pour un usage prolongé, le Beoplay Portal est doté d'oreillettes qui soutiennent la mâchoire et sont fabriquées en mousse à mémoire de forme enveloppée de peau d'agneau. Une subtile protubérance à l'arrière de chaque coussinet épouse la forme de la tête de l'utilisateur, ce qui améliore le confort et élimine les fuites sonores. Le bandeau intérieur comporte un rembourrage décalé conçu pour soulager la pression sur le sommet de la tête. Ce rembourrage est recouvert d'un textile en fibre de bambou de haute qualité, choisi pour sa durabilité et sa respirabilité. Avec un poids de 279 grammes seulement, les écouteurs Beoplay Portal sont parmi les plus légers de la catégorie des écouteurs sans fil, ce qui les rend idéaux pour des heures d'utilisation continue.



Prix et disponibilité



Le Beoplay Portal PC est au prix de : 499 euros, et sera disponible en Black Anthracite, Grey Mist et Navy dans le monde entier chez Bang & Olufsen, en ligne et chez certains détaillants à partir du 17 février 2022.



TECHPOWERUP