ASUS nous propose un nouveau PC portable : Le ROG STRIX G15 G513RM-HQ003W.



Le dernier processeur AMD Ryzen 9 6900HX associé à un GPU pour ordinateur portable NVIDIA 3080 Ti au TGP maximal de 150W ainsi que le Switch MUX constituent la colonne vertébrale du tout nouveau 2022 Strix G. Une mémoire DDR5 de pointe permet à votre CPU d'être alimenté en informations à tout moment, pour une expérience réactive. La compatibilité SSD PCIe 4.0 signifie que vous n'aurez plus jamais besoin d'attendre les transferts de fichiers ou les écrans de chargement des jeux.







RYZEN RELÈVE LE DÉFI



Exploitez la puissance de Ryzen avec le CPU AMD Ryzen 9 6900HX. Ce processeur phare offre des performances monofilaires incroyables, essentielles pour une expérience de jeu fluide. Lorsque vous avez besoin de diffuser ou d'enregistrer votre jeu, les 8 cœurs et les 16 threads peuvent également déployer leurs pouvoirs multithreads sans accrocs. Quelle que soit la façon dont vous comptez jouer, le processeur AMD Ryzen 9 6900HX est là pour vous accompagner.



LA NOUVELLE GÉNÉRATION



La DDR5 est arrivée ! La nouvelle génération de technologie de mémoire écrit les données 50 % plus vite que la DDR4. Le Strix G est équipé d'une mémoire vive DDR5 à 4800 MHz, des vitesses qui ridiculisent la plupart des ordinateurs portables DDR4. Une bande passante plus large et des fréquences plus élevées garantissent que votre CPU ne restera jamais en attente de données.



ÉLIMINER LES TEMPS DE CHARGEMENT



Qui aime contempler les écrans de chargement ? Grâce au PCIe® 4.0, pénétrez dans l’action plus vite que jamais ! Que vous chargiez une nouvelle mission, installiez le dernier jeu dans votre bibliothèque ou travailliez sur de gros projets et transferts de fichiers, PCIe 4.0 dispose d'une bande passante plus que suffisante pour assurer le bon fonctionnement de votre machine.



OBTENEZ PLUS AVEC MUX



Les composants de haut niveau ont besoin de puissance, d’autant plus lorsqu'il s'agit de GPU de pointe. Cette année, nous augmentons le TGP maximal du Strix G de 20W, atteignant un total de 150W pour le GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop. Des limites de puissance plus élevées permettent de libérer encore plus de performances de ces cartes graphiques, vous assurant ainsi la meilleure expérience de jeu possible.



Les ordinateurs portables gaming modernes acheminent les images du GPU via les cartes graphiques intégrées du processeur avant d'atteindre l'écran. Cela permet d'améliorer l'autonomie de la batterie, mais empêche votre GPU de donner le meilleur de lui-même. Raison pour laquelle nous intégrons un Switch MUX dans tous les portables ROG 2022. Dans le cadre des jeux compétitifs, vous pouvez passer à un mode GPU direct qui réduit la latence et augmente les performances de 15 % en moyenne.



Performances boostées via L’IA



NVIDIA DLSS confère aux jeux un gain de vitesse sans faire de compromis sur la qualité d’image. Augmentez les paramètres et la résolution pour une expérience visuelle encore meilleure.



Des expériences plus immersives



Le Ray Tracing est le Saint Graal du graphisme. Il simule le comportement de la lumière dans le monde réel afin de produire les graphismes les plus réalistes et les plus immersifs pour les joueurs et les créateurs. Il tient sa rapidité des cœurs RT de 2e génération.



Puissance et performances optimisées



NVIDIA Max-Q est une suite de technologies alimentées par l'IA qui optimise les ordinateurs portables pour offrir des performances élevées dans des facteurs de forme fins.



Conservez une température idéale pour votre CPU grâce au Métal liquide



Le refroidissement est l'un des plus grands défis de la conception d’un PC portable gaming. ROG met un point d'honneur à repousser ces limites. Cette préoccupation quant au refroidissement a mené les ingénieurs ROG à se pencher sur le Métal liquide, un composé particulièrement efficace pour transférer l'énergie thermique. La réduction des températures aide le processeur à maintenir plus longtemps une fréquence d'horloge élevée et empêche les ventilateurs d'augmenter leur rotation et d’accentuer le bruit émis.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 1 899.95 euros.



ASUS ROG