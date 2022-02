Premiers drivers pour les APU AMD Barcelo, Rembrandt et les GPU Radeon RX 6000S Series.







AMD publiait mercredi les nouveaux drivers Radeon Software Adrenalin 22.2.2 afin de prendre en charge le jeu Total War : Warhammer III mais aussi pour optimiser les performances de la fonction Smart Access Memory (SAM) lors de l'utilisation simultanée d'un APU Ryzen avec un GPU dédié Radeon RX 5000/6000 Series.







Les APU Barcelo pour succéder à Lucienne



Sachez que cette version 22.2.2 du 16/02/2022 vient déjà d'être remplacée par une autre mise à jour toujours numérotée 22.2.2 mais datée du 17/02/2022. Cette dernière reprend les mêmes optimisations pour Total War : Warhammer III et SAM mais ajoute en plus le support des nouveaux APU mobiles Ryzen 5000U Series de 2022 qui ont pour nom de code Barcelo.



Contrairement aux précédents APU Ryzen 5000U Series de 2021 du même segment (nom de code Lucienne), les APU Barcelo sont désormais basés sur la microarchitecture Zen 3 et profitent de fréquences légèrement revues à la hausse pour une enveloppe thermique (TDP) toujours très faible (seulement 15 W) ce qui les destine à des machines portables très fines avec beaucoup d'autonomie. Pas de changement important en revanche pour la partie Radeon Graphics de ces APU Barcelo qui reste du type Vega.



La gamme Ryzen 5000U Series de 2022 (Barcelo) comporte trois références :



- Ryzen 3 5425U,

- Ryzen 5 5625U,

- Ryzen 7 5825U.



La relève de Cezanne arrive avec Rembrandt



Mais ces drivers Radeon 22.2.2 build 2 ajoutent également le support d'une autre famille de nouveaux produits mobiles à savoir les APU Ryzen 6000 Series que l'on connaît aussi sous le nom de code Rembrandt. La famille Rembrandt doit peu à peu prendre la place des APU Cezanne du moins sur le marché des machines portables à hautes performances destinées aux joueurs et aux créateurs. Pas moins de huit puces composent la gamme Ryzen 6000H Series et deux autres références font partie de la gamme Ryzen 6000U Series pour les ordinateurs portables de petite taille ou les tablettes pour compléter la série Barcelo.



Les APU Ryzen 6000 Series (Rembrandt) utilisent désormais la microarchitecture Zen 3+ et embarquent un GPU de type RDNA 2 qui prend pour nom Radeon 660M ou Radeon 680M suivant les APU. La fréquence des APU Rembrandt peut atteindre 5 GHz en mode Boost pour un TDP limité à 45 W.



- Ryzen 5 6600H,

- Ryzen 5 6600HS,

- Ryzen 5 6600U,

- Ryzen 7 6800H,

- Ryzen 7 6800HS,

- Ryzen 7 6800U,

- Ryzen 9 6900HS,

- Ryzen 9 6900HX,

- Ryzen 9 6980HS,

- Ryzen 9 6980HX.



Il n'est pas certain qu'une édition desktop de ces APU Rembrandt sera proposée pour les PC de bureau puisqu'on sait qu'AMD travaille déjà sur les APU desktop Ryzen 7000 Series (Raphael) basés sur l'architecture Zen 4 et le socket AM5 avec une finesse de gravure de 5 nm. Il est aussi question du support des normes DDR5 et PCIe 5.0.



Support des GPU Radeon RX 6000S Series pour des PC portables ultra-fins



Comme si tout cela ne suffisait pas, AMD propose également dans cette seconde révision des drivers Radeon Software 22.2.2 le support des nouveaux GPU dédiés Radeon RX 6000S Series qui sont destinés, eux aussi, exclusivement aux ordinateurs portables. Contrairement aux Radeon RX 6000M Series que nous connaissons déjà comme le 6800M, ces GPU 6000S visent à équiper des PC particulièrement fins (S comme Slim) un peu comme les GPU Max-Q Design de NVIDIA ou les PC portables certifiés Intel Exo.



Trois GPU dédiés font partie de cette série 6000S :



- Radeon RX 6600S,

- Radeon RX 6700S,

- Radeon RX 6800S.



A noter que si les drivers génériques Radeon Software Adrenalin 22.2.2 supportent bien les APU Ryzen 6000 Series (Rembrandt) et ces GPU Radeon RX 6000S Series, AMD a quand même cru bon de publier un autre pilote spécialement optimisé pour le nouvel ordinateur portable ASUS ROG Zephyrus G14 de 2022 (modèle GA402) qui embarque justement ces deux produits à savoir un APU Rembrandt Ryzen 9 6900HS (et son IGP Radeon 680M) mais aussi une carte graphique dédiée Radeon RX 6800S. Le système peut ainsi basculer l'affichage sur l'IGP ou sur le GPU en fonction des performances graphiques requises et des besoins énergétiques. Ce pilote Radeon spécial pour le ROG Zephyrus G14 2022 est numéroté 21.40.18.10 et daté du 17/02/2022.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bit (x64)



- Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 22.2.2 (21.40.29.01) WHQL beta : Cliquez ICI,

- Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 21.40.18.10 WHQL beta pour l'ASUS ROG Zephyrus G14 GA402 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS