BENQ nous propose un nouveau projecteur : Le X1300i 4K HDR.



S'il y a une chose que les fabricants d'écrans et de projecteurs ont compris, c'est que les gens aiment jouer à des jeux sur du matériel de pointe. Tout comme les téléviseurs à grand écran, certains projecteurs, tels que le X3000i de BenQ, offrent des fonctionnalités de jeu. La dernière version, dévoilée au CES plus tôt cette année et fortement commercialisée auprès des joueurs, est maintenant disponible en précommande.







Le X3000i est un projecteur à résolution 4K (3840x2160) construit autour d'un DLP de Texas Instruments avec technologie de décalage des pixels. Cette puce offre en fait une résolution inférieure, mais en déplaçant les pixels d'avant en arrière (et/ou de haut en bas), elle peut produire 8,3 millions de pixels distincts pour obtenir ce que BenQ appelle une sortie "4K véritable".







"La technologie DLP 4K véritable permet d'atteindre la 4K véritable en produisant 8,3 millions de pixels distincts, quel que soit le nombre de pixels natifs de la puce DMD. En plus de doubler les 2716x1528 pixels de la puce DMD de 0,66 pouce, la technologie 4K DLP quadruple parfaitement les 1920x1080 pixels de la puce DMD de 0,47 pouce pour générer 8,3 millions de pixels en 4K véritable avec une vitesse de déplacement des pixels fulgurante", explique BenQ.



BenQ ajoute que cette approche produit une image 4K "complètement différente" et supérieure à celle de la technologie 4K Enhancement, qui exploite également le décalage des pixels mais ne peut produire que 4,1 millions de pixels distincts.



Voilà donc votre introduction à la technologie de décalage des pixels de BenQ. Le X3000i est conçu pour un jeu fluide avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 4 ms, mais en 1080p (1920x1080). Si vous jouez en 4K, le taux de rafraîchissement atteint 60 Hz avec un temps de réponse de 16 ms, ce qui est respectable. Il prend également en charge la fréquence de 120 Hz à 1080 avec un temps de réponse de 8 ms. Le LS12000 d'Epson prend en charge le 4K à 120 Hz, mais coûte beaucoup plus cher.







Il est intéressant de noter que, bien que BenQ destine le X3000i aux joueurs, il s'en tient à la norme HDMI 2.0b pour les deux ports HDMI, plutôt qu'à la norme HDMI 2.1, plus complète. La spécification HDMI 2.1 propose des options comme la faible latence automatique et la prise en charge de la fréquence de rafraîchissement variable.



Il existe cependant des modes dédiés, notamment RPG (réglages de couleurs cinématiques et basses amplifiées), FPS (détails raffinés et localisateur de sons à l'écran) et Sports (accentuation des voix et du rugissement de la foule). Il prend également en charge les visuels HDR, offre une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et dispose d'une paire de haut-parleurs stéréo de 5 W avec prise en charge de Dolby Atmos et passage audio 7.1 canaux.



La luminosité est de 3 000 lumens avec un rapport de contraste de 500 000:1. BenQ affirme également que le calibrage automatique des couleurs et les schémas de luminosité des couleurs 4LED permettent à la lampe de durer 20 000 heures, soit plus de 10 ans sur la base d'une moyenne de 5 heures par jour.



Il est disponible en précommande : Cliquez ICI.



Le prix est de : 1 999 Dollars, il devrait être livrable le mois prochain.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



HOTHARDWARE