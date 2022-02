EVGA annonce la carte mère Z690 DARK KINGPIN.



Les cartes mères EVGA DARK ouvrent la voie aux autres cartes, et la Z690 DARK K|NGP|N ne fait pas exception. La capacité à détruire les records du monde est insignifiante à côté de la puissance d'un VRM à 21 phases et d'un PCB à 10 couches - capables de piloter les processeurs Intel® Core™ de 12e génération les plus puissants. Avec la prise en charge de 64 Go de mémoire DDR5 jusqu'à 6600 MHz+(OC), des SSD NVMe PCIe Gen5 et PCIe Gen4, un nouvel âge DARK de l'overclocking se lèvera aussi vite que le nouveau matériel sera disponible. Le Z690 DARK K|NGP|N est le choix d'aujourd'hui pour l'avenir de l'overclocking et des jeux.























Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Le prix de la carte mère est de : 829.99 euros. Pas de date pour le moment.



THE GURU3D