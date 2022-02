AMD optimise les performances du Smart Access Memory pour les APU Ryzen.







AMD propose le pilote graphique optionnel (beta) Radeon Software Adrenalin 22.2.2 afin de supporter le jeu de stratégie Total War : Warhammer III qui sort justement aujourd'hui.







Mais cette mise à jour 22.2.2 ne se cantonne pas à Total War : Warhammer III puisqu'elle apporte également des optimisations de performances importantes pour la fonction Smart Access Memory (SAM) introduite par AMD fin 2020 pour les cartes graphiques Radeon RX 6000 Series et étendue en septembre 2021 aux cartes Radeon RX 5000 Series.



Pour rappel, tout comme le Resizable BAR de NVIDIA, le Smart Access Memory d'AMD permet au processeur central (CPU) d'accéder directement à la mémoire graphique via le bus PCIe pour les transferts de textures, shaders et d'autres objets. Cela permet de réduire les goulots d'étranglement dans certains jeux et donc d'offrir des performances en hausse d'environ 10 à 20 %.



Avec le pilote 22.2.2, AMD a effectué des optimisations dans la fonction SAM qui concernent les processeurs Ryzen équipés de leur propre solution Radeon intégrée mais uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec un GPU dédié en plus. A priori, cela concerne aussi bien les APU Ryzen mobiles que les APU Ryzen pour PC de bureau. AMD donne plusieurs exemples des gains que l'on peut attendre de ce pilote Radeon 22.2.2.



Exemples de gains du Smart Access Memory avec le pilote 22.2.2 par rapport au pilote 22.2.1



- Assassin's Creed Valhalla : + 24 % avec l'APU Ryzen 9 5900HX et le GPU Radeon RX 6800M,

- Battlefield 5 : + 23 % avec l'APU Ryzen 7 5800H et le GPU Radeon RX 6600M,

- Borderlands 3 : + 18 % avec l'APU Ryzen 9 5900HX et le GPU Radeon RX 6800M,

- F1 2021 : + 17 % avec l'APU Ryzen 7 5800H et le GPU Radeon RX 6600M,

- Gears 5 : + 12 % avec l'APU Ryzen 9 5900HX et le GPU Radeon RX 6600M,

- Fortnite : + 11 % avec l'APU Ryzen 7 5800H et le GPU Radeon RX 6600M,

- Cyberpunk 2077 : + 10 % avec l'APU Ryzen 9 5900HX et le GPU Radeon RX 6800M.



Téléchargement



- Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 22.2.2 WHQL beta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



