MSI nous propose une nouvelle carte mère : La MSI MAG B660M BAZOOKA DDR4.



La carte mère MSI MAG B660M BAZOOKA a été pensée pour rappeler le monde militaire. Pour une expérience d'utilisation optimale, elle propose un dissipateur au format agrandi qui assure un refroidissement parfait. C'est la solution idéale pour concevoir un PC gaming équilibré et puissant.



















SOLUTION THERMIQUE POUR PLUS DE CŒURS ET DES PERFORMANCES PLUS ÉLEVÉES



Avec un plus grand nombre de processeurs à cœur, la conception thermique et énergétique est plus importante pour s'assurer que la température reste basse. Le dissipateur PWM étendu de MSI et la conception améliorée des circuits garantissent que même les CPU Intel haut de gamme fonctionnent à pleine vitesse avec les cartes mères MSI.



M.2 SHIELD FROZR



Les SSD les plus rapides du monde peuvent commencer à perdre en performance lorsqu'ils chauffent. Faisant partie de la conception du dissipateur thermique de la carte mère, le M.2 SHIELD FROZR est la solution thermique M.2 de nouvelle génération qui permet d'éviter ce problème en offrant la meilleure protection thermique pour s'assurer que le SSD conserve des performances maximales.



ENTIÈREMENT CONTRÔLABLE DANS LE BIOS ET LE LOGICIEL



Les cartes mères MSI vous permettent de gérer les vitesses et les températures de tous les ventilateurs de votre système et de votre CPU. Total Fan Control vous permet de contrôler les principales caractéristiques de votre système dans une interface graphique simplifiée. Vous pouvez également définir jusqu'à 4 objectifs de température pour le CPU et la carte mère, qui ajusteront automatiquement la vitesse des ventilateurs.



REFROIDISSEMENT FROZR AI



Détecte les températures du CPU et du GPU et ajuste automatiquement la puissance des ventilateurs du système à une valeur appropriée en adoptant MSI AI ENGINE.



OPTIMISÉ POUR LE REFROIDISSEMENT PAR EAU



Conçu pour supporter les solutions de refroidissement par eau les plus populaires sur le marché. Un collecteur PIN dédié à la pompe à eau supporte jusqu'à 3 ampères, vous donnant un contrôle total de la vitesse de la pompe à eau. Une zone d'exclusion clairement marquée permet une installation facile et sûre et un ajustement parfait.



LIGHTNING GEN 4 M.2



Utilisant des processeurs Intel Core de 12e génération, les cartes mères MSI B660 sont dotées de la toute dernière technologie Lightning Gen 4 M.2, la solution de stockage embarquée la plus rapide du marché avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 64 Gb/s.



STOCKAGE RAPIDE ET PRÊT POUR L'AVENIR



Les cartes mères MSI B660 prennent en charge toutes les dernières normes de stockage, ce qui permet aux utilisateurs de connecter tout périphérique de stockage ultra-rapide. Une efficacité accrue pour faciliter votre travail.



OPTANE : BOOSTER VOTRE DISQUE DUR POUR QU'IL SOIT AUSSI PERFORMANT QU'UN SSD



Les passionnés de PC peuvent désormais profiter des performances d'un SSD sur leur disque dur en le couplant avec le nouveau périphérique mémoire Intel Optane. La technologie Intel Optane offre une combinaison inégalée de haut débit, de faible latence, de haute qualité de service et de grande endurance.



RÉSEAU À LARGE BANDE PASSANTE ET FAIBLE LATENCE



Le réseau local 2,5 Gbps offre une vitesse de transfert de données incroyable, plus rapide que le réseau local Gigabit général. Il s'agit d'une solution haut de gamme pour les utilisateurs exigeants.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 199.94 euros.



