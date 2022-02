Alphacool annonce l'Eiswolf 2 AIO pour RTX 3090 Founders Edition.



L'Alphacool Eiswolf 2 est le premier refroidisseur d'eau GPU AIO Fullcover d'Alphacool. Il est basé sur le refroidisseur d'eau GPX Aurora GPX d'Alphacool, une unité de pompe et un radiateur 360mm NexXxoS ST30 tout en cuivre, équipé de ventilateurs Alphacool Aurora Rise Digital RGB.



















Refroidisseur Fullcover ?



Le refroidisseur d'eau pour cartes graphiques Eiswolf 2 AIO ne refroidit pas seulement le GPU avec de l'eau, mais aussi tous les composants importants qui nécessitent un refroidissement actif. Cela comprend la mémoire graphique, les convertisseurs de tension et, le cas échéant, d'autres composants qui nécessitent un refroidissement direct. Grâce à l'utilisation du refroidisseur d'eau GPX Aurora comme base, la puissance de refroidissement est identique à celle d'un refroidisseur d'eau pour carte graphique DIY.



Unité de pompe



Une unité de pompe se trouve à la place du terminal de raccordement normal sur le Eiswolf 2. Cette unité de pompage abrite la pompe DC-LT 2. Il s'agit d'une version améliorée et plus silencieuse de la célèbre pompe DC-LT Low Noise Ceramic. Malgré sa taille apparente, l'unité de pompe n'est que de 5 mm plus large qu'un terminal de raccordement normal.



Raccords et tuyaux



Comme pour toutes les nouvelles unités AIO, Alphacool utilise exclusivement des tuyaux TPV de la gamme Enterprise Solution pour serveurs et stations de travail pour le Eiswolf 2. Les tuyaux sont en EPDM/PP et sont extrêmement résistants à la chaleur, ont une longue durée de vie et ne contiennent pas de plastifiants. Tous les raccords sont également basés sur la gamme Enterprise Solution et s'harmonisent parfaitement avec les tuyaux TPV.



Extensibilité



En utilisant le raccord rapide, le Hachoir à glace 2 peut être connecté à une autre unité Alphacool AIO afin de réaliser un circuit plus grand. Alphacool propose divers composants pré-remplis qui permettent d'étendre facilement le circuit. Pour plus de sécurité, les fermetures rapides sont solidement vissées les unes aux autres et non pas simplement emboîtées.



Éclairage et ventilateurs



Le refroidisseur Eiswolf 2 possède un éclairage Digital RGB LED, également appelé LED RGB adressable. Elles courent sur toute la face arrière du refroidisseur de carte graphique et assurent un éclairage complet du refroidisseur d'eau. L'unité de pompe est alors plus discrète et offre un logo vert lumineux pour les cartes Nvidia et un logo rouge lumineux pour les cartes AMD. Le nom "Eiswolf" sur l'unité de pompe reste non éclairé, discrètement en arrière-plan. Le ventilateur utilisé est l'Aurora Rise Fan de 120 mm. Grâce au design particulier de la lame, le ventilateur est extrêmement silencieux et les LED RGB adressables assurent un éclairage brillant. Le ventilateur Alphacool Aurora Rise convainc par une pression statistique maximale de 3.17mm/H2O et offre un débit d'air maximal de 119.8m³/h. Grâce à la commande PWM, le ventilateur peut être commandé sur une large plage de vitesse. Il offre en outre une commande zéro. Il peut donc être réglé à 0 tr/min et démarrer à environ 350 tr/min.



Radiateur NexXxoS



Comme pour toutes les unités AIO, Alphacool utilise des radiateurs de la gamme NexXxoS, très appréciée dans le monde entier. Ces radiateurs entièrement en cuivre offrent une capacité de refroidissement bien supérieure à celle des radiateurs en aluminium et ont largement contribué au succès mondial d'Alphacool.



La combinaison de tous les composants donne une solution aussi facile à installer qu'un AIO, mais qui offre les performances d'une boucle personnalisée pré-assemblée et préremplie.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est disponible dès maintenant sur le site d'Alphacool. Le prix est de : 244.49 euros.



ALPHACOOL