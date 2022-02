Test du siège de bureau et gaming ORAXEAT TK800F

PC-Boost a le plaisir de vous faire découvrir son dernier test sur le siège gaming et bureautique ORAXEAT TK800F :

De nos jours, un siège de bureau ou gaming se justifie de plus en plus pour garder un certain confort tant en bureautique, par exemple avec le télétravail, qu'en jeu, avec souvent des parties pouvant être assez longues. Alors lorsque la possibilité de tester un siège polyvalent permettant les deux usages s'est présentée, il aurait été dommage de ne pas sauter sur l'occasion ! Le fabricant ORAXEAT ayant envoyé son dernier modèle sorti il y a peu, l'envie de le tester et voir si le prix annoncé de 549.99 euros était bien à la hauteur de ce que l'on peut être en droit d'attendre comme prestations avec un tel modèle !

