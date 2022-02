BIOSTAR annonce la carte mère Micro-ATX B660MX-E PRO.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, dévoile aujourd'hui la toute nouvelle carte mère B660MX-E PRO. Basée sur le chipset Intel B660, la nouvelle carte mère B660MX-E PRO donne vie aux jeux occasionnels et à la consommation de contenu. Dotée d'un ensemble d'excellentes caractéristiques et fonctionnalités de base, la carte mère B660MX-E PRO de BIOSTAR est l'une des meilleures cartes mères d'entrée de gamme du marché.















Avec un support solide pour les processeurs Intel de 12ème génération, la carte mère B660MX-E PRO apporte des caractéristiques hautement souhaitables comme PCIe 4.0, PCIe M.2.4.0 et Wi-Fi 6E permettant une utilisation polyvalente tout autour. 4 emplacements DIMM de mémoire vive DDR4 haute vitesse permettent d'utiliser jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 avec une vitesse d'horloge boostée jusqu'à 4600 MHz. Une conception d'alimentation à 10 phases contrôlée par la technologie PWM numérique signée BIOSTAR assure une alimentation stable de tous les composants qui protègent et améliorent la durée de vie du matériel.



La carte mère B660MX-E PRO est dotée d'un panneau d'E/S arrière complet compte tenu de son facteur de forme Micro-ATX, avec de nombreuses options de connectivité pour une utilisation quotidienne.



Deux ports d'antenne WIFI et un port LAN Gigabit alimenté par le chipset Intel I219V offrent une connectivité réseau stable aux utilisateurs qui cherchent à diffuser du contenu en ligne ou à jouer à des jeux multijoueurs en ligne. Un seul port clavier/souris PS/2 permet l'utilisation de périphériques plus anciens, tandis que 6 ports USB, dont 4 ports USB 3.2 (Gen1) et 2 ports USB 2.0, offrent une connectivité étendue avec une vitesse de transfert de données considérable, conçue avec une disposition conviviale comme priorité absolue.



De plus, la carte mère B660MX-E PRO contient un port HDMI 4K2K unique qui produit des images claires comme du cristal, couplé à trois ports audio alimentés par le chipset ALC897, qui offre aux utilisateurs une expérience audio-vidéo hautement immersive.



En outre, la carte mère B660MX-E PRO contient un seul port DVI-D et un seul port VGA pour les utilisateurs à la recherche de polyvalence en ce qui concerne la sortie d'affichage de la carte mère.



En conclusion, la carte mère B660MX-E PRO est un choix sans équivoque. Dotée de caractéristiques et de fonctionnalités méticuleusement mises au point, elle est parfaitement adaptée à une configuration de jeu occasionnel ou de streaming de contenu. Pour couronner le tout, la qualité et la durabilité des produits BIOSTAR, mondialement reconnues, feront que cette carte mère durera toute une vie.



TECHPOWERUP