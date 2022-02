Quand élégance rime avec brillance – CORSAIR lance le boîtier moyen-tour 5000T RGB.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau boîtier PC CORSAIR iCUE 5000T RGB. Doté d’un design unique en noir ou blanc et de 208 LED RGB paramétrables individuellement, le 5000T RGB possède l’éclairage le plus intégré jamais conçu pour un boîtier CORSAIR. Avec ses panneaux maillés pour une circulation de l’air optimale ainsi que de l’espace pour accueillir jusqu’à deux radiateurs de 360 mm en même temps afin d’assurer un refroidissement exceptionnel, le 5000T marque les esprits de manière immédiate et durable. De même que le kit d’éclairage LC100 Case Accent Lighting Panels, disponible dès aujourd’hui







Le 5000T RGB offre des effets d’éclairage sublimes grâce aux 160 LED RGB paramétrables individuellement situées dans les bandes lumineuses intégrées sur trois côtés et aux 48 LED réparties sur les trois ventilateurs CORSAIR LL120 RGB inclus. Cette installation est prête à l’emploi dès la sortie du carton grâce au contrôleur iCUE COMMANDER CORE XT inclus, qui permet de fournir un contrôle précis de la vitesse de jusqu’à six ventilateurs PWM, une surveillance détaillée du système et un contrôle de l’éclairage inégalé.







Le 5000T RGB possède une conception épurée et l’accessibilité appréciée des assembleurs pour vous aider à tirer le meilleur parti des composants les plus puissants du moment. Un intérieur spacieux peut accueillir jusqu’à dix ventilateurs de 120 mm ou plusieurs radiateurs de 360 mm grâce à un plateau de carte mère pratique qui permet les configurations latérales de refroidissement. Cela est complété par des panneaux amovibles maillés à l’avant et au sommet, offrant ainsi un flux d’air généreux pour le système construit à l’intérieur.







Pour les passionnés qui souhaitent davantage d’éclairage RGB pour leur boîtier, CORSAIR lance également aujourd’hui son kit CORSAIR iCUE LC100 Case Accent Lighting Panels. Les kits LC100 vous offrent toute la flexibilité nécessaire pour laisser libre cours à votre créativité. Vous pourrez ainsi configurer vos propres designs composés de jusqu’à 18 panneaux triangulaires RGB à l’intérieur ou l’extérieur de votre boîtier. Le kit LC100 se fixe magnétiquement à n’importe quelle surface en acier et est fourni avec des connecteurs petit profil et charnières pour attacher les panneaux à des angles variés, ce qui rend ainsi possible la création de spectaculaires installations en 3D. Les kits de démarrage LC100 comprennent un contrôleur CORSAIR iCUE Lighting Node PRO afin que vous puissiez directement synchroniser votre éclairage de boîtier avec le reste de votre configuration iCUE, tandis que les kits d’extension ajoutent neuf triangles supplémentaires pour créer des installations encore plus fascinantes.



Avec un boîtier élégant et un éclairage sublime, le 5000T RGB et le LC100 forment une combinaison inoubliable pour mettre en valeur votre PC de pointe.



Pour plus d'informations sur le boitier CORSAIR :



Une petite vidéo de présentation du boitier :



