Thermaltake annonce la disponibilité mondiale de la mémoire TOUGHRAM RC DDR5.



Thermaltake, annonce officiellement la disponibilité mondiale de la mémoire TOUGHRAM RC DDR5. Cette série est la première mémoire DDR5 de la collection de RAM de Thermaltake, qui se décline en fréquences de 4800 MHz, 5200 MHz et 5600 MHz et avec des capacités de 32 Go (16 Go x2), offrant ainsi des performances accrues. La Thermaltake TOUGHRAM RC DDR5 4800 MHz est disponible dès maintenant, suivie par les 5200 MHz et 5600 MHz le 3 mars 2022.







Compatible avec le matériel courant et les dernières cartes mères AMD et Intel, la nouvelle série DDR5 offre des capacités plus élevées, des vitesses plus rapides et de meilleures performances que la génération précédente. Les mémoires TOUGHRAM RC DDR5 ont été soumises à des tests rigoureux afin de sélectionner des circuits intégrés rigoureusement sélectionnés.



Elles sont dotées d'un circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) pour améliorer la stabilité de l'alimentation électrique ; de plus, le code de correction d'erreur (ECC) intégré permet aux modules de mémoire de corriger automatiquement les erreurs, améliorant ainsi la stabilité et la fiabilité globales. Avec son architecture à double groupe de banques, la nouvelle TOUGHRAM RC DDR5 améliore la disponibilité de l'accès et vous apporte des capacités plus élevées sans décalage, ouvrant la voie à la mémoire de nouvelle génération.



De plus, la dernière mémoire TOUGHRAM RC DDR5 est compatible avec les séries de refroidisseurs AIO pour CPU et mémoire de Thermaltake, tels que les séries Floe RC et Floe RC Ultra, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande flexibilité lorsqu'il s'agit de construire des PC adaptés.







Le grand bond en avant en termes de vitesse



La TOUGHRAM RC DDR5 offre une vitesse de démarrage plus rapide de 4800 MHz, offrant de meilleures performances que les modules DDR4 à 3200 MHz.



Des circuits intégrés rigoureusement sélectionnés



Les circuits intégrés de la mémoire sont rigoureusement sélectionnés pour offrir des performances optimales en termes de fréquence et de temps de réponse.



Capacité doublée pour une meilleure efficacité



Avec une architecture à double groupe de banques, la nouvelle TOUGHRAM RC DDR5 améliore la disponibilité d'accès et vous apporte des capacités plus élevées sans décalage, ouvrant la voie à la mémoire nouvelle génération.



Plus d'économies d'énergie



La nouvelle mémoire DDR5 est dotée d'un circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) pour améliorer la stabilité de l'alimentation avec une tension de fonctionnement basse de seulement 1,1 V, ce qui permet d'optimiser l'efficacité énergétique par rapport à la DDR4.



Stabilité à long terme



Le code de correction d'erreur (ECC) intégré permet aux modules de mémoire de corriger automatiquement les erreurs, ce qui améliore la stabilité et la fiabilité.



Compatible avec les cartes mères Floe RC et Mainstream



Associés aux séries Floe RC ou Floe RC Ultra, les modules peuvent fonctionner comme une puissante solution de refroidissement liquide tout-en-un, offrant des performances de refroidissement exceptionnelles pour le CPU et la RAM. Par ailleurs, le TOUGHRAM RC peut également être utilisé individuellement sur toutes les cartes mères compatibles.



