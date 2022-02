Genesis annonce le clavier de jeu mécanique Thor 660 Wireless TKL.



Le Genesis Thor 660 est un clavier mécanique qui fonctionne non seulement comme un dispositif filaire, mais aussi comme une unité Bluetooth sans fil. Il est parfait pour les utilisateurs qui ne veulent pas être limités par la longueur du cordon USB.







Le Genesis Thor 660 est un clavier mécanique sans fil équipé de commutateurs Gateron RED dont la durabilité peut atteindre 50 millions de clics. Ils sont conçus pour les amateurs de commutateurs linéaires, avec une force d'actionnement de 45 g±10 g et un point d'actionnement de 2,0 mm ± 0,6 mm. Le Genesis Thor 660 a des dimensions compactes (293 x 102 x 39 mm), 61 touches (TKL, donc pas de touches numériques) et la fonction de retournement N-Key. Les couvertures des touches sont réalisées avec la technologie "Pudding PBT" à double injection, ce qui se traduit par une grande durabilité.







Le nouveau clavier Genesis est équipé d'une batterie de 3000 mAh pour le travail sans fil. Dans son mode Bluetooth, le Thor 660 offre une faible latence (8 ms), une portée de 10 m ainsi que la possibilité de se connecter avec trois appareils en même temps. Le cordon USB Type-C de 1,5 m, quant à lui, peut être utilisé pour se connecter à un ordinateur par câble.







L'appareil utilise un éclairage RVB (16 mln de couleurs) avec l'effet Prismo avec 19 modes d'éclairage. Le fabricant fournit également un logiciel de jeu avec une fonction d'enregistrement de macros pour un maximum de 13 touches multimédias, qui sont stockées sur le lecteur intégré.



Spécifications techniques :



- Communication avec le PC : Bluetooth + filaire,

- Mécanisme de la clé : mécanique,

- Type d'interrupteur : GATERON RED (linéaire),

- Portée maximale pour le travail sans fil : 10 m,

- Longueur du cordon : 1,5 m,

- Nombre de touches : 61,

- Touches multimédia : 13,

- Force d'actionnement : 45 g ±10 g,

- Temps de latence : 8 ms,

- Point d'actionnement : 2,0 mm ± 0,6 mm,

- Durée de vie des touches : 50 millions de léchages,

- Couleurs d'illumination : RGB (16 mil),

- Logiciel : oui,

- Dimensions : 293 x 102 x 39 mm,

- Alimentation : batterie intégrée de 3000 mAh. Entrée d'alimentation maximale de 0,5 A 5 V,

- Configuration requise : Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android.



Disponibilité et Prix



Le clavier Genesis Thor 660 sera disponible à la vente en noir ou en blanc au prix de détail suggéré de 69.99 euros.



TECHPOWERUP