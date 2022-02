Cooler Master fait le grand écart avec trois nouvelles alimentations de 1300 W.



Si l'on en croit les trois nouvelles alimentations de Cooler Master, il semble que l'on puisse s'attendre à des GPU extrêmement gourmands en énergie cette année, car la société a annoncé pas moins de trois alimentations de 1300 W. En effet, la société a annoncé pas moins de trois alimentations de 1300 W. Du côté positif, les trois modèles sont certifiés 80 Plus Platinum, ce qui signifie qu'ils seront au moins très économes en énergie. Il est intéressant de noter qu'aucun des trois nouveaux modèles ne suit la norme ATX en ce qui concerne la taille physique, car deux d'entre eux utilisent le facteur de forme SFX, tandis que le dernier est trop profond pour répondre même à la spécification des grandes alimentations ATX.















Commençons par le grand garçon, le V1300 Platinum 30th Anniversary, qui mesure 190 x 150 x 86 mm (DxWxH) et qui est le seul modèle de 1300 W à fonctionner lorsqu'il est branché sur une prise 110 V. Il s'agit d'une alimentation haut de gamme assez standard avec un ventilateur FBD de 135 mm et des câbles entièrement modulaires, bien que les fils des câbles PCIe soient passés à 16 AWG pour éviter les chutes de courant. Elle dispose également d'un commutateur pour le fonctionnement en mode mono ou multi-rail et peut délivrer 54 A par rail de 12V. Il sera livré avec une garantie de 10 ans, mais le prix est inconnu pour le moment.



En descendant d'un cran en termes de taille, nous avons le V1300 SFX-L Platinum, qui est également proposé en version 1100 W, puisque le modèle 1300 W est limité aux pays 220-240 V. Il suit le facteur de forme SFX-L et mesure 125 x 125 x 63,5 mm (DxLxH) et abrite un ventilateur FBD de 120 mm. Nous sommes toujours en présence d'une alimentation entièrement modulaire avec les mêmes câbles 16 AWG, bien que dans ce cas, ils soient également étendus au câble 12VHPWR, car cette alimentation est prête pour la prochaine génération de cartes graphiques. Ici, le rail 12 V délivre pas moins de 108,3 A, ce qu'il partage avec son frère SFX encore plus petit.



La dernière nouvelle alimentation est la V1300 SFX Platinum, qui ne mesure que 100 x 125 x 63,5 mm (DxWxH). Elle est susceptible d'être un peu plus bruyante à pleine charge que ses grandes sœurs, car elle est livrée avec un ventilateur FBD de 92 mm. En dehors de cela, les spécifications sont identiques à celles de la version SFX-L. Jusqu'à présent, il n'y a pas de mot sur la date de disponibilité de ces nouveaux PSU, mais cela devrait être un peu plus tard cette année.



TECHPOWERUP