COLORFUL lance l'ordinateur portable de jeu X15 XS équipé de la carte graphique GeForce RTX 3050 Ti.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions tout-en-un pour le jeu et le multimédia, et de stockage haute performance, présente la deuxième génération du COLORFUL X15 XS Gaming Laptop alimenté par la 12e génération de processeurs Intel Core et la carte graphique GeForce RTX 30.







L'ordinateur portable de jeu COLORFUL X15 XS peut être configuré soit avec un processeur Intel Core i5-12500H 12-core (4P+ 8E Cores), 16-threads de 12ème génération, soit avec un processeur Intel Core i7-12700H 14-core (6P+ 8E Cores), 20-threads - tous deux offrant d'excellentes performances pour les jeux et la création de contenu. Le X15 XS est équipé de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti avec prise en charge de NVIDIA G-SYNC Ultimate pour des jeux fluides et sans larmes sur l'écran FHD 144 Hz de l'ordinateur portable.







L'histoire des XIANG : Le rêve de devenir fort et puissant



Découvrez la puissance du nouvel ordinateur portable de jeu COLORFUL X15 XS de deuxième génération dans l'histoire de XIANG. Pour tout joueur, gagner est le but ultime. Réalisez votre rêve de devenir le prochain meilleur joueur grâce à l'ordinateur portable COLORFUL de nouvelle génération.



Pour gagner gros, il faut rêver gros. Pour tout joueur, une machine de jeu puissante est indispensable pour gagner. Détruisez vos obstacles à l'aide des derniers processeurs Intel Core et de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30. Soyez comme XIANG et gagnez vos batailles de manière irréprochable avec le nouveau COLORFUL X15 XS.

Les bandes dessinées XIANG Story seront publiées sur les canaux de médias sociaux de COLORFUL.



Le COLORFUL X15 XS Gaming Laptop : Des performances pour les joueurs et les utilisateurs intensifs

Le tout nouvel ordinateur portable de jeu COLORFUL X15 XS est équipé de composants haute performance et des dernières technologies. Doté des derniers processeurs Intel Core de 12e génération et de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, exécutez les derniers titres de jeux triple A à des taux de FPS élevés. Avec la prise en charge de NVIDIA G-SYNC et DLSS, profitez de jeux fluides et sans saccades et augmentez encore les taux de trame sur les jeux pris en charge.



Écran de jeu



Le COLORFUL X15 XS est équipé d'un écran de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des jeux fluides. L'écran a également une luminosité maximale de 300 nits pour des couleurs précises et des images nettes. Il présente un design d'écran à micro-bords avec un rapport écran/corps de 86 %.



Refroidissement Storm Blade 2.0 avec mode congélation



COLORFUL a équipé son ordinateur portable de jeu de la nouvelle technologie de refroidissement Storm Blade 2.0 avec mode Freezing. La conception thermique comprend deux ventilateurs turbo avec superfins, et un dissipateur thermique haute performance avec quatre caloducs. L'ordinateur portable de jeu dispose de quatre évents de refroidissement qui améliorent le flux d'air et l'efficacité du refroidissement. Pour un refroidissement extrême, les utilisateurs peuvent activer le mode Freezing en appuyant sur FN+1, ce qui fait passer les ventilateurs de refroidissement au niveau turbo pour une dissipation maximale de la chaleur.



Clavier antidérapant rétroéclairé RGB



L'ordinateur portable de jeu Colorful X15 XS est doté d'un clavier rétroéclairé RVB antidérapant offrant 15 options de couleurs RVB avec une distance de déplacement de 1,8 mm et un retour tactile. Il est associé à un trackpad de grande taille - 30 % plus grand que la plupart des trackpads d'ordinateurs portables de jeu.



Caractéristiques principales



- Processeur Intel Core i5/i7 de 12e génération,

- Graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti,

- Prend en charge les technologies NVIDIA G-SYNC Ultimate et Adaptive-Sync,

- Prend en charge les technologies Ray Tracing et DLSS,

- Technologie de refroidissement Storm Blade 2.0,

- SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go,

- Clavier rétro-éclairé RGB,

- Deux ports USB Type-C (USB 3.2 Gen2),

- Audio Sound Blaster Cinema 6+ HD,

- Wi-Fi 6/6E.



Prix



Le COLORFUL X15 XS sera vendu au détail à 1 099 Dollars pour i7+3050Ti et 999 Dollars pour i5+3050Ti.



TECHPOWERUP