Test du casque Gamer CHERRY HC 2.2

PC-Boost a le plaisir de vous présenter son dernier test sur le casque Gamer CHERRY HC 2.2 :

Il n'est plus besoin de présenter CHERRY, qui est un acteur incontournable dans les périphériques de PC, comme les claviers et les souris. Cependant CHERRY ne fait pas que dans ces derniers, mais également dans les périphériques son avec un nouveau casque orienté Gamers, avec l'option micro, sous le joli nom de HC 2.2.

Proposé à un tarif avoisinant les 70 euros, ce HC 2.2 va t'il être à même de satisfaire à une utilisation gaming ou même plus normale ?

