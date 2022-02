La collection SteelSeries X Destiny en édition limitée est maintenant disponible.



SteelSeries et Bungie, créateur de la série de jeux vidéo d'action MMO Destiny, ont dévoilé aujourd'hui une nouvelle collection Destiny en édition limitée. Inspirée de la Traveler's Light, la palette de couleurs vives et les conceptions graphiques donnent vie à l'univers de science-fiction de Destiny grâce au casque Arctis 1, à la souris de jeu Rival 5 et au tapis de souris QcK Prism XL. En prime, les clients qui achètent l'édition spéciale de l'Arctis 1, de la Rival 5 et du QcK Prism XL recevront des cosmétiques exclusifs en jeu pour Destiny 2.







SteelSeries Arctis 1 Destiny Edition



Le casque Arctis 1 Destiny Edition canalise la sérénité du voyageur tout en offrant un son et des communications d'une grande netteté sur toutes les plateformes de jeu, notamment PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le casque est doté de pilotes Arctis pour un son caractéristique et un microphone ClearCast détachable offre une clarté naturelle et une suppression du bruit. L'Arctis 1 Destiny Edition comprend un emote Viral Celebration Exotic exclusif et minuté, conçu spécialement pour la collaboration Destiny x SteelSeries.



SteelSeries Rival 5 Destiny Edition



Le design de la souris SteelSeries Rival 5 Destiny Edition s'inspire de la lumière scintillante du voyageur. Elle est dotée de 9 boutons latéraux programmables, chacun étant entièrement personnalisable pour les touches de raccourci les plus importantes du joueur, et d'un panneau latéral à 5 boutons d'action rapide comprenant un interrupteur à bascule pour des actions rapides et efficaces dans le jeu. Les joueurs peuvent également modifier leur schéma de couleurs pour s'adapter à des jeux spécifiques. L'éclairage brillant PrismSync offre 10 zones de 16,8 millions de couleurs superbes et nettes, ce qui porte la technologie RVB à un niveau supérieur. Les schémas de couleurs peuvent être facilement synchronisés avec d'autres produits SteelSeries, et réagissent même aux signaux du jeu. Le Rival 5 Destiny Edition comprend l'émote Viral Celebration Exotic, conçu spécialement pour la collaboration Destiny x SteelSeries.



SteelSeries QcK Prism XL Tapis de souris Destiny Edition



Le tapis de souris QcK Prism XL Destiny Edition brille avec une illumination dynamique RVB à 2 zones et le visage du voyageur. Le QcK Prism XL est le summum de la performance de surface, de l'innovation et du style. Un tissu micro-tissé durable optimisé pour les mouvements de suivi à faible et à fort DPI et une surface de jeu de 900 mm x 300 mm x 4 mm offrent aux joueurs un contrôle maximal. Les tapis de souris de jeu SteelSeries XL sont conçus pour tous les niveaux de jeu et sont hautement recommandés par les pros de l'esport. Le QcK Prism XL Destiny Edition comprend l'emblème légendaire exclusif Existential Unfoldment, conçu spécialement pour la collaboration Destiny x SteelSeries.



SteelSeries Plaques de haut-parleurs Arctis Pro Destiny 2 : The Witch Queen Edition



Les joueurs peuvent personnaliser leur gamme de casques Arctis Pro primés et commémorer la prochaine extension Destiny 2, The Witch Queen, et reprendre la lumière avec les plaques de haut-parleurs en édition limitée. Compatible avec les casques Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC, et Arctis Pro Wireless.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



L'édition limitée de la collection SteelSeries x Destiny est exclusivement disponible pour les membres de SteelSeries.



Voir les prix ci-dessous :



- SteelSeries Arctis 1 Destiny Edition : 69.99 Dollars,

- SteelSeries Rival 5 Destiny Edition : 79.99 Dollars,

- SteelSeries QcK Prism XL Tapis de souris Destiny Edition : 69.99 Dollars.



VORTEZ