Cooler Master dévoile ses premiers mini-écrans LED avec la technologie Quantum Dot.



Il semblerait que les écrans haut de gamme fassent fureur cette année et Cooler Master vient de rejoindre la mêlée avec le GP27-FUS et le GP27-FQS, une paire de mini écrans à base de LED. Les deux modèles sont dotés de la technologie Quantum Dot qui permet d'améliorer la gamme de couleurs des écrans. Cooler Master affirme prendre en charge la couverture 100 % Adobe 97 % DCI-P3 et 83 % BT2020, ce qui devrait rendre ces écrans parfaits pour le travail et les loisirs, si vous recherchez un écran aux couleurs précises.















La principale différence entre les deux modèles est que le GP27-FQS est équipé d'une dalle Innolux AAS d'une résolution de 2560 x 1440, tandis que le GP27-FUS est équipé d'une dalle AHVA d'AUO d'une résolution de 3840 x 2160. Le GP27-FQS offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz, tandis que le GP27-FUS est légèrement à la traîne avec 160 Hz, mais ils ont un temps de réponse commun de 1 ms. Les deux écrans sont certifiés HDR1000, avec une luminosité SDR allant jusqu'à 600 nits et une luminosité HDR maximale allant jusqu'à 1200 nits. Les autres caractéristiques incluses sont la faible lumière bleue, l'anti-scintillement et la technologie overdrive.



Côté connectivité, Cooler Master a équipé les écrans d'une paire de ports HDMI 2.1 et il est bon de voir qu'ils spécifient la prise en charge de la bande passante de 48 Gbit. Il y a également un seul port DP 1.4, un port USB Type-C avec prise en charge de l'USB-PD 90 W, un port USB Type-B et deux ports USB Type-A. Les écrans sont également dotés d'une paire de haut-parleurs de 2 W intégrés. L'arrière des écrans est doté d'une sorte d'éclairage LED, mais il n'est pas clair s'il est contrôlable par l'utilisateur. Le support offre des réglages de hauteur, d'inclinaison et de pivotement, bien que Cooler Master n'ait pas encore fourni de mesures, donc au-delà du fait que nous sommes en présence d'une paire d'écrans de 27 pouces, nous ne savons pas vraiment quelle est leur hauteur.



Le GP27-FQS aurait un prix de vente conseillé de 699 Dollars.



