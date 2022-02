CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Kolink Observatory Z ARGB.







Les caractéristiques de la tour Midi-Tower Kolink Observatory Z ARGB en un coup d'œil



- Midi-Tower mit integrierten Umbra Void 120-mm-ARGB-PWM-Lüftern.

- Façade en verre trempé avec une structure innovante sur les côtés.

- Structure d'intérieur entièrement noire, compatible avec la plupart des composants actuels.

- Comprend une fonction d'altération pour l'intégration verticale de la carte graphique ainsi qu'une fonction d'altération en L pour les GPU les plus puissants.

- Supporte plusieurs lumières, dont deux de 200 mm sur la face avant.

- Grande surface pour les radiateurs jusqu'à 420 mm de hauteur.

- Contrôleur Umbra ARGB inclus.































Armés pour l'avenir



Un vieux favori est de retour ! La tour midi Observatory Z ARGB est le dernier boîtier de la gamme Observatory et dispose d'un large éventail de mises à jour et d'améliorations de conception. Avec ses quatre ventilateurs Umbra Void 120 mm, ce boîtier concilie habilement style et puissance de refroidissement. Le panneau latéral à dégagement rapide offre une excellente vue sur ton matériel haut de gamme. La conception de l'intérieur permet l'installation de la plupart des composants actuels et offre en outre un espace de rangement pour la gestion des câbles et d'autres commodités. Présente ton PC de jeu dans le polyvalent Observatory Z !



En tant que dernier représentant de la gamme phare, la tour midi Observatory Z ARGB est dotée d'une multitude de nouvelles mises à jour et d'améliorations. Ce boîtier haut de gamme offre un large éventail de fonctionnalités pratiques et innovantes et permet en outre de multiples possibilités d'adaptations futures. Le design intérieur intelligent et les ventilateurs ARGB intégrés font de ce boîtier le choix idéal pour les passionnés de matériel et les amateurs de RGB.



La tour midi Observatory Z ARGB dispose d'un panneau latéral en verre trempé avec fonction Quick-Release qui te facilite l'accès à l'intérieur. Sur ce modèle, la face avant est fabriquée en verre trempé de 4 mm d'épaisseur et les grilles d'aération latérales dépassent du cadre. Ce design astucieux assure une bonne circulation de l'air tout en ayant un aspect fin et élégant.



Design Observatory raffiné



Le boîtier est doté de nombreux caches-poussière en maille métallique qui favorisent le flux d'air, en complément des quatre ventilateurs intégrés Umbra Void ARGB-PWM-120 mm. La vitesse des ventilateurs est contrôlable, ce qui permet d'augmenter la vitesse jusqu'à 1 500 tr/min si nécessaire. Les pales incurvées du ventilateur assurent son efficacité, tandis que le palier hydraulique augmente sa longévité.



En plus du flux d'air généreux généré par les ventilateurs, il existe un support pour des ventilateurs supplémentaires. À l'arrière, tu peux installer un seul ventilateur de 120 mm ou 140 mm, qui peut également être remplacé par un radiateur de même taille. Sur le couvercle, tu as le choix entre trois ventilateurs de 120 mm, deux ventilateurs de 140 mm ou un radiateur d'une taille maximale de 360 mm.



Pour le panneau avant, tu as encore plus de flexibilité. Il y a de la place pour des ventilateurs de 120 mm ou 140 mm ou un radiateur de la taille correspondante. Alternativement, tu peux aussi monter deux ventilateurs de 200 mm sur le panneau frontal si tu préfères quelque chose de plus spectaculaire. Il y a également assez de place pour un radiateur de 420 mm.



Avec autant d'options pour les ventilateurs et les radiateurs, l'Observatory Z convient parfaitement au refroidissement individuel par eau et à l'utilisation du flux d'air naturel. Il est possible d'utiliser des refroidisseurs de CPU d'une hauteur allant jusqu'à 180 mm, ce qui couvre la plupart des modèles actuellement disponibles.



Un support matériel exceptionnel



Avec sept slots PCI et trois slots supplémentaires sur un support optionnel, l'Observatory Z dispose d'un intérieur richement équipé avec un soutien matériel abondant. Le support optionnel sert à monter verticalement ta carte graphique, qui peut mesurer jusqu'à 380 mm de long et trois slots de large. Ces options généreuses te donnent une grande flexibilité dans le choix de ton matériel graphique. Il existe également un support qui empêche les cartes plus longues ou plus lourdes de s'affaisser. Avec la possibilité d'installer une carte mère E-ATX, tu n'as pas de limites.



Une autre caractéristique est l'accès facile à la zone située sous le cache du bloc d'alimentation. Il y a de la place pour des blocs d'alimentation d'une longueur maximale de 200 mm ainsi que pour une série de lecteurs de mémoire. Dans cet espace, tu peux installer soit deux disques SSD de 2,5 pouces, soit deux disques durs de 3,5 pouces. Pour augmenter la capacité de stockage, le support situé sur la paroi arrière du plateau de la carte mère peut être retiré afin d'installer d'autres disques. Il est possible d'y placer soit trois disques SSD de 2,5 pouces, soit deux disques durs de 3,5 pouces.



Intérieur chic et éclairage RGB



L'intérieur noir de l'Observatory Z offre une scène parfaite pour ton éclairage RGB, ton matériel imposant ou tes câbles colorés. Une zone cachée pour la gestion des câbles derrière le plateau de la carte mère permet de garder l'intérieur bien rangé. Cette zone est équipée de trois bandes de velcro et offre 30 mm d'espace pour poser les câbles de manière ordonnée et les acheminer directement vers la carte mère. Le panneau d'E/S se trouve directement au-dessus de cette zone, avec des ports pour USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 et audio HD.



Les ventilateurs Umbra Void n'impressionnent pas seulement par leur excellent refroidissement, mais offrent également un superbe spectacle lumineux grâce à leur éclairage ARGB. L'anneau central dispose d'un miroir à l'infini pour de superbes effets. L'éclairage aRGB peut être personnalisé à l'aide du contrôleur ARGB d'Umbra et d'un logiciel téléchargeable. Il est également possible de régler l'éclairage ARGB à l'aide d'un logiciel compatible en le connectant à un connecteur ARGB 3 broches 5V de la carte mère.



Voici la fiche technique :









Pour plus d'informations, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour faire une commande du boitier, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur le site de CASEKING, le prix est de : 139.90 euros.



Il existe une autre version de ce boitier : Kolink Observatory Z Mesh ARGB. Il est disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI - Le prix est de : 139.90 euros.



CASEKING