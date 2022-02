TechPowerUp sort NVCleanstall en version : 1.13.0.



TechPowerUp publie aujourd'hui la dernière mise à jour de NVCleanstall, un utilitaire léger qui vous permet de prendre un contrôle bien plus important sur l'installation de votre pilote graphique NVIDIA GeForce que ne le permet l'installateur de NVIDIA, en vous permettant d'activer plusieurs fonctions sous le capot dont vous n'avez peut-être pas besoin. La dernière version 1.13.0 ajoute plusieurs nouvelles fonctions et améliore l'interface.



Pour commencer, nous avons ajouté la possibilité de récupérer et d'installer les pilotes NVIDIA GeForce Studio, si vous les préférez aux pilotes Game-Ready habituels. L'interface récupère maintenant les versions des pilotes sur la page d'ouverture beaucoup plus rapidement, et utilise moins de bande passante pour le faire. Les performances de téléchargement sont améliorées en les divisant en petits morceaux qui peuvent être mis en cache et téléchargés à plus grande vitesse.







Avec cette version, NVCleanstall se souvient également de vos choix dans la page Tweaks lors de votre utilisation précédente. Les versions plus récentes des pilotes NVIDIA GeForce, y compris DCH, emballent le panneau de configuration NVIDIA, et donc l'option "Installer le panneau de configuration DCH" ne s'affiche pas pour ces nouvelles versions. Nous avons également retouché les descriptions des paquets de pilotes pour les rendre plus informatives. Si l'indicateur DLSS est déjà activé sur votre machine, NVCleanstall le laisse activé dans la page Tweaks, et peut être décoché à partir de là. Téléchargez NVCleanstall à partir du lien ci-dessous.



Le journal des modifications est le suivant :



- La récupération des versions des pilotes sur la première page est désormais beaucoup plus rapide et consomme moins de bande passante.

- Les téléchargements sont maintenant divisés en petits morceaux, afin qu'ils puissent être mis en cache et téléchargés plus rapidement.

- Ajout de la prise en charge des pilotes NVIDIA Studio

- Les choix effectués sur la page Tweaks sont enregistrés et peuvent être restaurés en un clic lors des exécutions suivantes.

- Sur les pilotes récents, qui incluent l'application du panneau de contrôle NVIDIA, l'option "Installer le panneau de contrôle DCH" ne s'affiche pas.

- Mise à jour des descriptions de certains paquets de pilotes

- Si l'indicateur DLSS est activé sur le système en cours d'exécution, cochez au préalable la case "Activer l'indicateur DLSS" sur la page des réglages.

- L'indicateur DLSS peut dorénavant être désactivé en décochant la case de la page Tweaks.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP