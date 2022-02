Jonsbo présente la série HX6240 : Un ventirad CPU au format tour.



Le nouveau Jonsbo HX6240 s'inscrit dans la lignée des refroidisseurs de type tour à empilement d'ailettes en aluminium épais, qui s'appuient sur un empilement d'ailettes en aluminium plus épais, plutôt que sur une conception à double empilement d'ailettes. Avec son unique ventilateur de 120 mm en place, le refroidisseur mesure 105 mm x 120 mm x 162 mm (DxLxH) et pèse 1,035 kg. Sa conception implique une base en cuivre nickelé avec une finition miroir, d'où sortent six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur, transférant la chaleur à la pile d'ailettes en aluminium, qui est ventilée par un ventilateur de 120 mm.















La surface de dissipation de la chaleur mentionnée par Jonsbo est de 8 900 cm². Le ventilateur fourni avec le Jonsbo HX6240 tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 800 tours/minute et génère un débit d'air de 83,04 CFM, avec un niveau sonore de 45,56 dBA. Il est doté d'un roulement à billes à dynamique fluide. Un élément de conception intéressant de ce refroidisseur est sa plaque supérieure détachable, qui utilise des aimants pour rester en place et est donc sans outil. En retirant la plaque supérieure et en poussant légèrement le ventilateur vers le bas, vous pouvez réduire la hauteur du refroidisseur de 5 mm. Le HX6240 est disponible en deux finitions : noir et blanc. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge, on trouve LGA1700, LGA1200 et AM4.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP