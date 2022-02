CHERRY, le spécialiste allemand des périphériques de saisie dévoile deux nouvelles souris : CHERRY MW 9100 et CHERRY MC 2.1.



CHERRY MW 9100

Souris sans fil compacte rechargeable avec double connectivité radio / Bluetooth

DESIGN COMPACT ET CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

La résolution de la CHERRY MW 9100 peut être ajustée sur 3 niveaux (1000, 1600 et 2400 dpi) via le bouton DPI.

Lorsque le voyant d’état indique un niveau de batterie faible, la souris peut être rechargée grâce au câble USB-C fourni, tout en continuant à travailler tranquillement. Une charge durera alors plusieurs semaines.

IDEALE AU BUREAU OU EN DEPLACEMENT

Pour une flexibilité maximale, cette souris sans fil peut être connectée à votre PC via Bluetooth ou en utilisant le récepteur radio USB 2,4 GHz. Un commutateur situé sous la souris vous permet de basculer entre ces deux types de connexion. Dans les deux cas, la transmission se fait avec cryptage AES-128.

En utilisation mobile, la CHERRY MW 9100 peut être rangée dans le sac de transport fourni. Quant au récepteur USB, il se loge directement dans le corps de la souris.



CHERRY MC 2.1

UNE SOURIS FILAIRE PERFORMANTE

LA SOURIS DE GAMING RGB QUI CONVIENT A TOUTES LES SITUATIONS

La souris CHERRY MC 2.1 est le choix parfait, non seulement pour le confort qu’elle offre, mais aussi pour ses caractéristiques.

ERGONOMIQUE ET PERFORMANTE A LA FOIS

Conçue pour les droitiers, la souris de gaming CHERRY MC 2.1 tient parfaitement dans la main – car l’ergonomie et la performance sont essentielles. Des inserts en silicone discrets assurent une sensation particulièrement agréable. Avec son câble souple, un poids réduit et de larges patins de glisse, cette souris pour PC se déplace avec fluidité.

UN STYLE PERSONNALISABLE

Sa molette caoutchoutée et crantée offre une prise en main optimale et attire l'attention. Translucide, elle peut afficher le spectre complet des 16,8 millions de couleurs (RGB) et divers effets lumineux. Son capteur Pixart 5000 dpi se règle directement grâce au bouton DPI de la souris.

D’autres options peuvent être définies grâce au logiciel CHERRY UTILITY Software, auquel on accède très simplement via le bouton CHERRY. Ce logiciel permet aussi de programmer librement et stocker différents profils utilisateurs.

"WINNER"

DU GERMAN DESIGN AWARD 2022

Après le clavier CHERRY MX 2.0S* et le casque CHERRY HC 2.2, c’est la souris CHERRY MC 2.1 qui fait la fierté du fabricant CHERRY en remportant le prix de « Winner » des German Design Awards.

*Actuellement disponible uniquement en Asie.



Le casque et la souris ont tous deux été récompensés dans la catégorie « Excellent Product Design - Computer and Communication ».

Les utilisateurs de CHERRY peuvent ainsi combiner des produits au design primé et se créer un bureau avec un look harmonieux. Conçue dans la tradition de l’ingénierie allemande, la souris MC 2.1, tout comme le casque HC 2.2 ou bien encore les autres produits de gaming CHERRY, offre à la fois un excellent design mais aussi des performances et une précision exceptionnelles.



DISPONIBILITÉ ET PRIX

La souris CHERRY MW 9100 est d’ores et déjà commercialisée au prix public TTC de 34,99 €, quant à la CHERRY MC 2.1, elle est aussi disponible ; son prix public est de 29,99 € TTC.