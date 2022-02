AMD RDNA 2 Refresh Radeon RX 6950 XT sur la bonne voie, RX 6750 XT et RX 6650 XT prévus pour le lancement au deuxième trimestre.



La gamme de rafraîchissement AMD Radeon RX 6000 'RDNA 2' devrait maintenant inclure trois nouvelles cartes graphiques, les Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT, basées sur l'architecture Navi 2X.







Dans les dernières informations postées par Moore's Law is Dead sur Twitter, le divulgateur déclare qu'AMD va introduire trois nouvelles cartes graphiques dans le cadre de sa gamme RDNA 2 Refresh. Les nouvelles cartes incluent les Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, et mentionnent également la RX 6650 XT.







Il est rapporté que la carte graphique Radeon RX 6950 XT d'AMD est sur la voie du lancement tandis que les Radeon RX 6750 XT et Radeon RX 6650 XT seront introduites au deuxième trimestre 2022. Cela s'aligne sur les rapports récents qui suggèrent un lancement dès avril 2022 pour la plupart de ces nouvelles cartes, tandis que la série RX 6800 ne recevra pas de rafraîchissement car elle ne le justifie pas et AMD veut seulement que son SKU phare pour chaque segment Navi 2X obtienne le design mis à jour. Cela inclut donc les Navi 21 XTX, Navi 22 XT et Navi 23 XT.



Quant à ce que nous pouvons attendre en termes de spécifications, les trois cartes de rafraîchissement RDNA 2, y compris les AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT, seront équipées de matrices mémoire GDDR6 plus rapides de 18 Gbps. La rumeur précédente suggère également des horloges centrales beaucoup plus élevées pour la RX 6950 XT ainsi qu'un TDP plus élevé, nous pouvons donc nous attendre à ce que les deux autres cartes reçoivent un traitement similaire.







Il y aurait également une petite différence de prix et les chiffres du TGP devraient augmenter légèrement avec l'ajout de puces mémoire plus rapides. Ces GPU seront probablement en concurrence avec les GPU haut de gamme ARC Alchemist d'Intel qui seront lancés dans quelques mois. Étant donné que les performances des composants d'Intel devraient se situer aux alentours des niveaux des RX 6700 XT et RTX 3070 Ti, les composants RX 6750 XT et 3070 Ti 16 Go devraient être en concurrence avec la gamme Arc.



WCCFTECH