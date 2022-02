NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 511.79 Games Ready.



NVIDIA publie aujourd'hui la dernière version des pilotes GeForce Game-Ready.



La version 511.79 WHQL est livrée avec une optimisation pour les jeux :





"Elden Ring"





"Destiny 2 : The Witch Queen"





"GRID Legends"



"Martha is Dead" ainsi que :





"Total War: Warhammer III"



Les pilotes corrigent une corruption d'affichage avec "Call of Duty : Vanguard" et "Assassins Creed Valhalla". Le clignotement des couleurs dans "Battlefield 2042" a été corrigé. Un problème de lancement d'application avec Corel Paint Shop Pro X a été corrigé. Un bogue affectant la réactivation de G-SYNC sur les moniteurs compatibles, une fois désactivé, a été corrigé. La vibration numérique se réinitialise lorsque le moniteur se met en veille. Le support Reflex est ajouté à iRacing.



Game Ready



- Elden Ring,

- GRID Legends,

- Total War : Warhammer III,

- Martha is Dead,

- Destiny 2 : The Witch Queen,

- NVIDIA Reflex in iRacing.



Problèmes corrigés



- [Call of Duty : Vanguard] [Assassins Creed Valhalla] : Les jeux peuvent afficher une corruption aléatoire ou un écran blanc/noir. [3503111/3525655]

- [Battlefield 2042] : Le jeu peut afficher des flashs de couleur sur l'écran. [3503086]

- [Corel Paint Shop Pro XI] : L'application ne peut pas être lancée. [3510891]

- [G-SYNC] : Après avoir désactivé G-SYNC sur un écran et un téléviseur compatibles G-SYNC, G-SYNC ne peut pas être réactivé via le panneau de configuration NVIDIA. [3523157]

- La vibration numérique est réinitialisée lorsque le moniteur se met en veille. [3519430]



NVIDIA