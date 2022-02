MSI nous propose une nouvelle carte mère : La MSI MPG X570S X570S EDGE MAX WIFI.



Doté du chipset AMD X570, la carte mère MPG X570S EDGE MAX WIFI avec son socket AM4 est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen à partir de la deuxième génération. Elle permettra de composer une configuration Gaming à la pointe de la technologie.



















M.2 SHIELD FROZR



Les SSD les plus rapides du monde peuvent commencer à perdre en performance lorsqu'ils chauffent. Faisant partie du design du dissipateur thermique de la carte mère, le M.2 SHIELD FROZR est la solution thermique M.2 de nouvelle génération qui permet d'éviter ce problème en offrant la meilleure protection thermique possible pour s'assurer que le SSD conserve des performances maximales.



ENTIÈREMENT CONTRÔLABLE DANS LE BIOS ET LE LOGICIEL



Les cartes mères MSI vous permettent de gérer les vitesses et les températures de tous les ventilateurs de votre système et de votre CPU. Total Fan Control vous permet de contrôler les principales caractéristiques de votre système dans une interface graphique simplifiée. Vous pouvez également définir jusqu'à 4 objectifs de température pour le CPU et la carte mère, ce qui ajustera automatiquement la vitesse des ventilateurs.



REFROIDISSEMENT FROZR AI



Détecte les températures du CPU et du GPU et ajuste automatiquement la puissance des ventilateurs du système à une valeur appropriée en adoptant MSI AI ENGINE.



DIY 2.0 - INTÉGRATION À L'ENVIRONNEMENT DU SYSTÈME



Connectez et synchronisez avec les refroidisseurs et les boîtiers MSI grâce à des emplacements de têtes de broches stratégiquement positionnés, y compris une tête de ventilateur de pompe dédiée.



UN GRAND PAS DE PERFORMANCE DDR



MSI OC LAB ne se contente pas de travailler dur sur l'overclocking extrême. Le profil de mémoire A-XMP améliore considérablement les performances et l'efficacité du X570. Il est facile d'activer le profil A-XMP avec des paramètres d'alimentation automatique pour obtenir la meilleure vitesse et stabilité de la mémoire.



TESTS DE STABILITÉ ET DE COMPATIBILITÉ EXTRÊMES



MSI effectue des tests de mémoire approfondis avec les marques de mémoire les plus populaires dans des conditions extrêmes pour s'assurer que votre système fonctionne de manière stable, quoi qu'il arrive. Nos partenaires mémoire comprennent des marques comme Corsair, Crucial, Kingston, G.Skill et bien d'autres pour optimiser les modules mémoire, les configurations et même améliorer l'overclocking.



OVERCLOCKING FACILE AVEC LE PROFIL A-XMP



Le profil A-XMP du BIOS MSI est testé et certifié par MSI OC LAB. Il est facile à activer avec les paramètres d'alimentation automatique pour obtenir la meilleure vitesse de mémoire et la meilleure stabilité.



RÉSEAU À LARGE BANDE PASSANTE ET FAIBLE LATENCE



Le réseau local 2,5 Gbps offre une vitesse de transfert de données incroyable, plus rapide que le réseau local Gigabit général. Il s'agit d'une solution haut de gamme pour les utilisateurs exigeants.



SURFANT AVEC LA VÉRITABLE TECHNOLOGIE MU-MIMO



La dernière solution Wi-Fi 6E prend en charge le spectre 6GHz, Bluetooth 5.2, la technologie MU-MIMO bidirectionnelle et la technologie de couleur BSS. Elle offre une capacité et une efficacité de réseau jusqu'à 4X dans l'environnement à haute densité de signal, offrant des vitesses jusqu'à 2400Mbps.



OPTIMISEZ LE TRAFIC DE JEUX EN LIGNE POUR UNE LATENCE RÉDUITE !



MSI LAN Manager classifie et donne automatiquement la priorité aux applications sensibles à la latence pour les jeux en ligne, vous offrant ainsi la meilleure expérience de jeu en ligne avec une faible latence.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible dans le E-Commerces. Le prix est de : 335 euros.



MSI