MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Creator Z16P B12UGST-012FR.



Mêlant beauté et performances, voilà le nouveau Creator Z16P. Dans un châssis unicorps conçu par commande numérique CNC et habillé d'une couleur Gris lunaire, le Creator Z16P intègre également les derniers processeurs Intel Core i9 de 12ᵉ génération. Son écran offre un affichage 16:10 proche du nombre d'or et supporte l'utilisation d'un stylet (selon modèle). Pour rester à bonne température, il dispose d'un système de refroidissement par chambre à vapeur exclusif.



















Un design esthétique



Basé sur sa philosophie de conception centrée sur l'utilisateur, le Creator Z16P combine une forme arrondie et fluide à des bords élégants, et arbore un style qui rappelle le postmodernisme. Le Creator Z16P a été conçu par commande numérique CNC et sa couleur Gris lunaire raffinée en fait un produit unique. Selon la lumière, cette couleur change de teinte comme le fait la lune toutes les nuits.



Des performances toujours plus élevées



Le Creator Z16P intègre un processeur Intel Core i9 de 12ème génération qui saura satisfaire les besoins de performances des créateurs de contenu ainsi que ceux de tous les professionnels. Le Creator Z16P vous permet de d'exploiter tout votre potentiel grâce aux derniers processeurs Intel.



Des performances multipliées par rapport à la série 20



Les ordinateurs portables NVIDIA Studio Laptops cadencés par les cartes graphiques GeForce RTX série 30 vous aident à donner vie à tous vos projets. Avec des performances de rendu deux fois plus élevées et une mémoire graphique jusqu'à 2 fois plus rapide que sur les cartes de série 20, l'édition de vidéo RAW HDR 8K et le travail sur des modèles 3D ultra lourds n'aura jamais été aussi fluide. Autre argument, la batterie prolongée permettra de travailler pendant tous vos déplacements et l'écran à affichage ultraprécis vous permettra de voir tous les détails de l'image, notamment grâce à la résolution 1440p aujourd'hui disponible. Profitez d'une capacité de création de contenu accélérée grâce à l'intelligence artificielle sur vos applications de créations préférées et travaillez plus rapidement que jamais !



Une expérience visuelle à couper le souffle



Visualisez votre œuvre au mieux avec l'écran True Pixel qui vous garantit un affichage des plus réalistes. Pour cela, il combine plusieurs fonctionnalités : résolution QHD+, reproduction totale du profil de couleurs DCI-P3 (typique), Delta E < 2 calibré d'usine et technologie True Color.



Refroidissement par chambre à vapeur



Le Creator Z16P est équipé de la technologie Cooler Boost exclusive qui dispose ici d'un système de refroidissement par chambre à vapeur. Celui-ci augmente la zone de refroidissement et réduit ainsi la température mais aussi les nuisances sonores. Le Creator Z16P est alors plus performant et plus stable quand vous utilisez des logiciels très exigeants.



Une mobilité sans compromis



Le Creator Z16P intègre une batterie 90 Whr capable d'une autonomie prolongée et propose une technologie de charge rapide. Son châssis métallique de seulement 19 mm d'épaisseur vous permet de facilement le glisser dans une sacoche ou un sac à dos et de vous déplacer sans encombres. Avec le Creator Z16P, vous travaillez partout, quand vous le voulez et vous profitez d'une productivité longue durée.



Une connectique complète



Pour répondre à tous vos besoins, le Creator Z16P a été doté de nombreux connecteurs. Parmi eux, un port Thunderbolt 4 offre un taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Go/s et supporte la connexion en chaîne de périphériques. Le lecteur de carte mémoire SD Express permet des transferts de données plus rapides pour les vidéos de haute qualité. Le Creator Z16P vous offre une grande flexibilité pour l'utilisation de vos périphériques et le transfert de vos données et ainsi vous aide à mieux travailler pendant vos déplacements.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 3 699.95 euros.



