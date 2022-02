[TEST MATERIEL] Les AMD Radeon HD 5850 et HD 6950 remises au goût du jour !



Après une bonne année à m'occuper de matériel actuel et compétitif et à fréquenter la communauté des overclockers, je me concentre actuellement sur les anciennes cartes graphiques de la série Radeon HD pour les applications DirectX 11. Pour cela, je me donne toujours un budget allant jusqu'à environ 20 euros, je regarde ce que je peux obtenir d'occasion sur le net pour cela et j'essaie d'établir de nouveaux records avec de vieilles cartes graphiques - ce qui est bien sûr un peu présomptueux. En tout cas, c'est ce qu'on prétend, et en général, on arrive à tirer quelque chose d'assez bien de ces cartes.







Puisque des articles rétro "Il y a 10 ans" apparaissent ici de temps en temps, celui-ci devrait s'inscrire dans la série. Je voudrais montrer plus en détail comment ces vieilles cartes peuvent être révisées avec des moyens simples et comment on peut en tirer plus de performances - la plupart du temps ! Et cela peut valoir la peine de jeter un coup d'œil dans votre propre sous-sol, surtout en raison des prix de vente actuels des cartes graphiques actuelles - si tant est que des cartes actuelles soient disponibles. Je vais maintenant regarder de plus près deux cartes d'occasion pour cet article, une référence ATI Radeon HD 5850 et une PowerColor HD 6950.



Comme la plupart d'entre vous ne se souviennent probablement pas du tout ou seulement partiellement de ce qu'étaient ces cartes à l'époque et de leurs spécifications techniques, je vous propose une capture d'écran de GPU-Z pour vous rafraîchir la mémoire. Commençons par la plus ancienne des anciennes cartes (c'est-à-dire la plus ancienne encore), l'AMD Radeon HD5850 :







Cypress a été suivi par Cayman dans la génération suivante - c'était le nom des puces à l'époque. À propos, les deux avaient en commun une taille de mémoire de 1 Go, ce qui semble déjà extrêmement pauvre aujourd'hui. Les fréquences d'horloge des GPU étaient également toujours inférieures à 1 GHz et le franchissement de ce mur du son n'est intervenu que plus tard avec l'édition GHz d'AMD d'une autre carte de la série HD7000.







Jusqu'ici, tout va bien. Donc c'est là qu'ils sont. Et maintenant ? Dans l'état où ils sont, vous ne pouvez pas encore les utiliser, et vous ne devriez pas. Il faut d'abord remplacer ou retirer la pâte thermique durcie, la ferraille et les mauvais pads. Et c'est exactement ce voyage que je ne peux et ne veux pas vous épargner.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



IGOR'S LAB