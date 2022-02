[Tutoriel] Effacer votre disque/clé USB de façon sécurisée (outils gratuits).

Effacer votre disque/clé USB de façon sécurisée (outils gratuits).



Effacer un disque dur ou une clé USB avant de les revendre, c’est une bonne idée. Toutefois, il faut faire attention à la méthode utilisée. De nombreuses personnes ne font qu’une simple suppression de fichiers ou un formatage. Pourtant, il est facile de récupérer les fichiers effacés. Des logiciels spécialisés peuvent récupérer les données en quelques minutes, même après un formatage complet du disque. Nous vous proposons 3 méthodes pour supprimer efficacement votre clé USB ou disque dur… afin de ne laisser aucune trace.







Effacer toute trace sur un disque



Les outils Recuva ou TestDisk & PhotoRec ne vous disent peut-être rien… Pourtant, ces derniers permettent de récupérer des fichiers supprimés par erreur. Jusqu’ici, tout va bien puisqu’il s’agit bien d’un usage légitime : récupérer ses documents. Cependant, certains ont un passe-temps. Ils achètent sur Internet (marché de l’occasion) des clés USB utilisées, des disques durs ou des téléphones pour quelques euros… Puis, ils vont tenter de récupérer vos anciens fichiers effacés. Si pour certains, il s’agit d’un défi personnel (ou en groupe), pour d’autres, c’est l’appât du gain qui les motive. Ils vont chercher des photos compromettantes, coordonnées bancaires, mots de passe, sites visités pour ensuite vous demander une rançon.



Formater ne suffit pas !



La suppression des fichiers et un formatage ne suffisent pas. La seule solution pour effacer toute trace, c’est d’écraser vos fichiers avec d’autres données. Cette action d’écriture par-dessus, il faudra la faire plusieurs fois. Nous vous recommandons de le faire 3 fois au minimum, pour vous assurer que vos fichiers ne soient pas récupérables. Voici notre sélection d’outils 100% gratuits, sans malware ou publicité, pour effacer de manière sécurisée votre disque dur, clé USB, SSD, carte SD…



Attention : Les outils présentés ici seront dévastateurs s’ils ne sont pas utilisés correctement. Ils peuvent supprimer vos données de façon définitive si vous ne faites pas attention.



Effacer complètement sous Windows



Le premier outil que nous recommandons, c’est Eraser. Il s’agit d’un fichier exécutable d’environ 9 Mo. Le logiciel existe depuis 2010 et il est régulièrement mis à jour par l’éditeur. Eraser est gratuit et son code source est accessible à cette adresse.







Eraser est un outil de suppression de données sécurisé pour Windows. C’est son unique rôle. Il supprimera vos fichiers sensibles en les écrasant plusieurs fois. Il pourra aussi se charger d’écraser l’espace libre après un formatage par exemple. L’interface est un peu déroutante au début, mais après 2 à 3 essais… on apprécie son efficacité.



Effacer définitivement avec DBAN



DBAN (Darik’s Boot and Nuke) est un outil permettant la suppression des données stockées sur les disques. Il peut également servir à la suppression de virus ou des logiciels espions contenus dans Windows. DBAN est une image ISO de 16 Mo qu’il faudra graver sur un CD/DVD ou installer sur une clé USB bootable.



L’interface est rudimentaire et vous ramènera quelques années en arrière. Elle pourra être pénible pour certains, voire rébarbative.



Effacer efficacement avec macOS



Sur Mac, il n’est pas nécessaire d’installer un outil. En effet, macOS intègre une fonctionnalité directement depuis l’Utilitaire de disque (Disk Utility). Dans un premier temps, vous allez devoir sélectionner votre disque. Puis, cliquez sur le bouton Effacer. Une boîte de dialogue s’ouvre et en bas à gauche, il y a un bouton Options de sécurité… Cliquez dessus et déplacez le curseur une fois à droite.







4 niveaux de sécurité pour l’effacement des données (du moins sécurisé au plus sécurisé) :



1. Effacement simple (mode par défaut) ;

2. Effacement, écriture de données aléatoires, puis des zéros : écrase les données 2 fois ;

3. Effacement, écriture 2 fois d’un ensemble de données aléatoires, puis un ensemble connu (norme DOE) : écrase les données 3 fois ;

4. Effacement, écriture de plusieurs ensembles de zéros, puis des uns et enfin des données aléatoires : écrase les données 7 fois !



Conclusion



Vous l’aurez compris, l’effacement des données n’est pas une opération à prendre à la légère. Les outils présentés ici proposent plusieurs niveaux de sécurité pour ne laisser aucune trace. Cependant, plus l’option de sécurité est haut (nombre de passage), plus l’outil sera long. Il faudra compter plusieurs heures de travail pour que votre disque soit correctement effacé. Nous vous recommandons d’effectuer cette tâche de nuit si votre disque dispose d’une capacité de plusieurs TéraOctets.



Note : les outils ci-dessus pourront également être utilisés pour préparer des disques durs pour NAS.



