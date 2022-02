COOLER MASTER nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Master Hyper T200.



L'Hyper T200 fournit une solution de refroidissement par air compacte pour une efficacité de refroidissement élevée tout en maintenant un bruit minimal. Le système de boucles permet une installation et une configuration faciles de votre CPU et de votre système, compatible avec les plateformes Intel et AMD. Utilisant le contact direct avec les caloducs, le T200 est capable de transférer continuellement la chaleur de votre CPU vers le refroidisseur pour une dissipation thermique optimisée. Le ventilateur PWM est conçu à l'aide de matériaux anti-poussière, minimisant ainsi l'impact des éléments extérieurs sur les capacités de refroidissement.























Test de niveau sonore



Cooler Master consacre l'équipe d'ingénieurs à développer des solutions de refroidissement avec des performances élevées et des niveaux de dBA minimisés. En utilisant un ventilateur PWM avec des tampons amortisseurs en caoutchouc anti-vibration, nous sommes en mesure d'obtenir un faible niveau de bruit et de vibrations pour un fonctionnement stable et silencieux.



Technologie de contact direct



La technologie de contact direct pour une conduction thermique rapide avec deux caloducs de 6 mm permet une dissipation rapide et efficace de la chaleur grâce à des ventilateurs en aluminium agrandis.



Compatibilité universelle



Supports de rétention universels conçus pour les plateformes CPU Intel et AMD pour une installation facile.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera bientôt disponible. Le prix sera de : 15 Dollars.



COOLER MASTER