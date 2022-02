Logitech G's Pro X Superlight Wireless est maintenant disponible en rose.



Les joueurs ayant un penchant pour les couleurs extravagantes ont une nouvelle option de souris pour leurs configurations à partir d'aujourd'hui. Logitech G, fabricant de périphériques de jeu performants de toutes sortes, vient d'annoncer que la souris de jeu Pro X Superlight Wireless est disponible en rose, en plus des modèles noir et blanc existants.







La souris Pro X Superlight Wireless de Logitech G a été conçue dès le départ avec l'aide de joueurs professionnels et grâce à l'expérience de plusieurs décennies de Logitech dans la fabrication de périphériques. La souris utilise le capteur exclusif HERO 25K pour une précision et une dynamique d'accélération exceptionnelles et sa technologie sans fil LIGHTSPEED à faible latence est généralement considérée comme la meilleure de sa catégorie parmi les nombreux fabricants.







Une batterie intégrée offre jusqu'à 70 heures d'autonomie continue, et la recharge peut être effectuée sans fil (avec un tapis de souris exclusif Logitech G Powerplay) ou via un câble micro-USB. Le dongle sans fil peut être dissimulé dans un compartiment situé à la base de la souris lorsqu'il n'est pas utilisé.



Le design est également entièrement neutre en carbone grâce au statut d'émission nette de carbone zéro des usines de fabrication de Logitech (par l'utilisation d'énergie renouvelable et la compensation du carbone).







Logitech a précisé que cette souris n'est pas une variante de l'édition limitée, la couleur rose est là pour le long terme et pas seulement pour les vacances de la Saint-Valentin.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES



Hauteur : 125.0 mm,

Largeur : 63,5 mm,

Profondeur : 40,0 mm,

Poids : <63 g.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



- Compatible avec POWERPLAY,

- Technologie sans fil LIGHTSPEED,

- Mémoire embarquée,

- Système de tension par clic,

- Pieds en PTFE sans additif,

- 5 boutons.



SUIVI



- Capteur : HERO,

- Résolution : 100 - 25 600 dpi,

- Accélération maximale : >40 g 2Testé sur le tapis de souris de jeu Logitech G240,

- Vitesse maximale : 400 IPS 3Testé sur le tapis de souris pour jeux Logitech G240,

- Zéro lissage/accélération/filtrage.



RÉACTIVITÉ



- Taux de rapport USB : 1 ms (1000 Hz),

- Microprocesseur : - ARM 32 bits.



DURÉE DE VIE DES PILES



- Mouvement constant : 70h.



GARANTIE



- Garantie matérielle limitée à 2 ans.



Disponibilité et Prix



La souris Logitech G Pro X Superlight Wireless à un prix de 139.99 euros.



