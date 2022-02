MEDION nous propose un nouveau PC portable : Le ERAZER Defender P15 (MD 62377) FR.



Emportez vos univers de jeu préférés partout avec vous. Comment cela peut-il se faire ? Avec le MEDION ERAZER Deputy P25. Ce puissant ordinateur portable de jeu Core est super transportable grâce à son boîtier de 15 pouces et rend le plaisir de jouer mobile avec une technologie de pointe. La combinaison de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 et du processeur AMD Ryzen 7 permet d'obtenir des taux de rafraîchissement élevés et des images très nettes partout où tu en as besoin. Le SSD PCIe de 1 000 Go te permet d'emporter toutes tes données importantes avec toi. Ainsi, le jeu, le divertissement multimédia, le traitement des médias ou l'utilisation dans un bureau à domicile deviennent un pur plaisir.











Jeux et productivité au plus haut niveau



Le processeur AMD Ryzen 7 de dernière génération est destiné aux Jeux et programmes de premier choix. Des tâches quotidiennes telles que le streaming vidéo ou l'édition de texte aux applications de réalité virtuelle et aux derniers jeux, ce processeur offre des performances maximales avec une consommation d'énergie relativement faible.



Tirez le meilleur parti de votre jeu



Plus de performances, plus de jeux, des options plus puissantes pour lesquelles vous devriez faire autre chose vous voulez jouer ?



De meilleurs graphismes, tout simplement



Ne soyez pas limité et jouez selon vos règles, où que vous soyez. La NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 vous y aide. Avec cette carte graphique, votre ordinateur portable de jeu a tout simplement plus à offrir. Découvrez les derniers blockbusters avec des performances fluides et profitez des effets de lumière ray traced les plus réalistes pour des expériences de jeu de nouvelle génération.



SSD pour un système plus rapide



Le SSD intégré avec 1 To de stockage fonctionne plus rapidement que les disques durs conventionnels. Le système démarre immédiatement et les temps de chargement sont considérablement réduits.



Écran Full HD



L'écran Full HD haute résolution affiche les jeux en détail et riche en contraste et avec des couleurs riches. La surface mate réduit également les reflets. Cela donne aux joueurs un avantage tactique car ils voient simplement plus que leurs adversaires.



Mémoire de travail plus rapide



La DDR4-RAM fonctionne avec une fréquence d'horloge plus élevée et est donc plus efficace que la mémoire de travail précédente. Les jeux se chargent plus rapidement et les programmes fonctionnent plus facilement.



Plaisir WLAN



Avec la dernière technologie WLAN, les joueurs sont bien préparés pour les routeurs Internet à venir. L'Intel Wi-Fi 6 intégré garantit des performances sans fil complètes et offre une sécurité accrue. Qu'il s'agisse de streaming en ligne, de téléchargements ou de jeux en raison d'une faible latence et d'une grande stabilité, il existe le meilleur du divertissement sans fil.



Le plaisir du son à la perfection



Avec la solution audio Sound Blaster Cinema 6, tes divertissements multimédias sonnent exactement comme ils le devraient. Des profils sonores optimisés améliorent chaque source audio et transforment même les signaux stéréo en mondes sonores 3D animés. Tu peux ainsi t'immerger encore plus intensément dans la musique, les films et les jeux.



Pour la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 1 499.95 euros.



MEDION