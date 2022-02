MSI nous propose une nouvelle carte mère : La MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI.



Doté du chipset AMD X570, la carte mère MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI avec son socket AM4 est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen à partir de la deuxième génération. Elle permettra de composer une configuration Gaming à la pointe de la technologie.



















M.2 SHIELD FROZR



Le meilleur des SSD souffrira automatiquement de pertes de performances s'il est mal refroidi. Pour éviter ce problème, MSI a doté le dissipateur de cette carte mère de slots spéciaux appelés M.2 Shield Frozr permettant de protéger efficacement le SSD contre la surchauffe grâce à leur bande adhésive thermoconductrice.



CONTRÔLE DES VENTILATEURS



La fonction Total Fan Control vous permet de prendre le contrôle de vos ventilateurs et de surveiller les fonctions basiques du système par l'intermédiaire d'une interface intuitive. Vous pourrez aussi régler quatre profils de température pour le processeur et la carte mère. Ces profils contrôleront la vitesse des ventilateurs en conséquence.



UNE SOLUTION DE REFROIDISSEMENT ADAPTÉE



Avec un nombre de cœurs plus élevé, le refroidissement et l'alimentation de la carte doivent être adaptés pour assurer de garder la température à bon niveau. Pour cela, MSI a doté cette carte mère d'un dissipateur aux dimensions plus larges et d'un circuit imprimé amélioré pour garantir aux processeurs AMD haut de gamme de toujours tourner à plein régime, quelle que soit la situation.



REFROIDISSEMENT INTELLIGENT



Frozr AI Cooling fonctionne avec le moteur d'intelligence artificielle MSI AI Engine qui détecte la température du processeur et de la carte graphique et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs afin de garantir un refroidissement adapté.



OPTIMISÉE POUR LE WATERCOOLING



Cette carte mère est pensée pour supporter les solutions de watercooling les plus populaires. Un connecteur pour pompe tout-en-un et supportant une alimentation allant jusqu'à 3 ampères vous donne un contrôle total sur la vitesse de la pompe et donc sur l'efficacité du watercooling. Une « keep-out-zone » (zone sécurisée) est clairement délimitée pour vous simplifier l'installation de la pompe.



BANDE PASSANTE ÉLEVÉE ET LATENCE RÉDUITE



Cette carte mère assure une large bande passante et une latence réduite grâce au connecteur 2,5G LAN qui offre une vitesse de transfert de données plus rapide que la norme Gigabit LAN standard. Vous profitez ainsi de taux de transferts de données plus rapides que jamais.



CONNEXION PARFAITE AVEC LE WI-FI 6



La norme Wi-Fi 6 de dernière génération supporte la fréquence 6 GHz, la norme Bluetooth 5.2 et les technologies MU-MIMO à deux directions et BSS Color. Elle offre une efficacité de connexion 4 fois plus élevée dans un environnement Wi-Fi à haute densité, avec un débit de 2,4 Gb/s.



GESTION OPTIMALE DE LA BANDE PASSANTE



Pensée pour offrir la meilleure expérience gaming, la fonction MSI Gaming Lan Manager gère automatiquement le trafic de la bande passante et en réduit la latence pour vous garantir une expérience de jeu fluide et sans ralentissements.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 18 février 2022. Le prix sera de : 309.95 euros.



